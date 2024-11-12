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Водоем в Черново очистят от плавучего острова

Агентство природопользования Ленинградской области приступило к очистке водоема в деревне Черново от плавучего острова.

Рубрики:  Экология

Плавучие острова являются не только серьезной экологической проблемой, требующей принятия мер по их ликвидации и предотвращению образования новых, но создают опасность для штатной работы гидротехнических сооружений, поясняют в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

Этот плавучий остров приплыл к плотине - оказался около водосбросного сооружения, что может создать для него аварийную ситуацию. К тому же на гребне плотины расположена автодорога, которая используется местными жителями.

В ходе работ будет выполнена разработка грунта и ликвидация древесно-кустарниковой растительности плавучего острова с последующей транспортировка грунта и мусора на площадку размещение отходов. 

Работы будут завершены до 31 декабря 2024 года.

 

 

Источник: Комитет по природным ресурсам