У Ленинградской области – рекордное число наград конкурса «Золотой Трезини»

Итоги международной премии «Золотой Трезини», ежегодно определяющей среди участников со всего мира наиболее художественно ценные проекты в области архитектуры, реставрации и музейного дела, были подведены 15 ноября 2024 года на торжественной церемонии награждения в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге.

«У Ленобласти — рекорд по числу победителей и финалистов архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» за всю историю участия в международной премии. Регион завоевал 4 золотые статуэтки и 12 платиновых наград», — отметил губернатор.

В этом году было подано рекордное количество заявок на участие в премии - 1318 проектов из 55 стран. Экспертный отбор на соответствие положению о премии прошли 865 заявок. По результатам работы Отборочной комиссии в шорт-лист вошли 54 проекта из 12 стран, представленных архитекторами, дизайнерами, реставраторами, студентами, а также представителями смежных творческих профессий — от театральных художников до мастеров архитектурной керамики. Среди участников — как признанные мастера, так и талантливые дебютанты из Аргентины, Доминиканской Республики, Индии, Ирана, Италии, Ливана, ОАЭ, Португалии, России, Таиланда, Тайваня и Узбекистана.

Основных номинаций у премии – 34. Именно столько статуэток «Золотой Трезини» и было вручено на торжественной церемонии. Среди победителей:

- световое оформление мемориального комплекса «Мирным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» в номинации «Лучший российский реализованный проект архитектурной подсветки»,

- музей-заповедник «Старая Ладога в специальной номинации «За продолжение и развитие традиций ленинградской школы реставрации»,

- клиника высоких технологий «Белоостров» в Юкках в номинации «Лучший реализованный проект в архитектуре здоровья»,

- проект деревянного дома на краю леса во Всеволожском районе в номинации «Лучший реализованный проект, формирующий культуру загородной жизни».

Платиновые дипломы получили проектировщики центра реставрации в Рождествено (в их числе действующий заместитель председателя Комитета по строительству Ленобласти Евгений Енокаев), скульптор памятника «Ленинградскому учителю (Константину Ушинскому)» в Приоратском парке Гатчины Арутюн Акобян, проект реконструкции «Дороги Жизни» от студентов-архитекторов Горного университета, проект реставрации «Павильона Орла» в Гатчине и др.

В этом году международную премию «Золотой Трезини» вручали в седьмой раз.