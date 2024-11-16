У Ленинградской области – рекордное число наград конкурса «Золотой Трезини»
Ленинградская область побила рекорд по числу победителей и финалистов международного конкурса «Золотой Трезини». Об этом сообщил на своей официальной странице губернатор региона Александр Дрозденко.
Итоги международной премии «Золотой Трезини», ежегодно определяющей среди участников со всего мира наиболее художественно ценные проекты в области архитектуры, реставрации и музейного дела, были подведены 15 ноября 2024 года на торжественной церемонии награждения в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге.
«У Ленобласти — рекорд по числу победителей и финалистов архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» за всю историю участия в международной премии. Регион завоевал 4 золотые статуэтки и 12 платиновых наград», — отметил губернатор.
В этом году было подано рекордное количество заявок на участие в премии - 1318 проектов из 55 стран. Экспертный отбор на соответствие положению о премии прошли 865 заявок. По результатам работы Отборочной комиссии в шорт-лист вошли 54 проекта из 12 стран, представленных архитекторами, дизайнерами, реставраторами, студентами, а также представителями смежных творческих профессий — от театральных художников до мастеров архитектурной керамики. Среди участников — как признанные мастера, так и талантливые дебютанты из Аргентины, Доминиканской Республики, Индии, Ирана, Италии, Ливана, ОАЭ, Португалии, России, Таиланда, Тайваня и Узбекистана.
Основных номинаций у премии – 34. Именно столько статуэток «Золотой Трезини» и было вручено на торжественной церемонии. Среди победителей:
- световое оформление мемориального комплекса «Мирным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» в номинации «Лучший российский реализованный проект архитектурной подсветки»,
- музей-заповедник «Старая Ладога в специальной номинации «За продолжение и развитие традиций ленинградской школы реставрации»,
- клиника высоких технологий «Белоостров» в Юкках в номинации «Лучший реализованный проект в архитектуре здоровья»,
- проект деревянного дома на краю леса во Всеволожском районе в номинации «Лучший реализованный проект, формирующий культуру загородной жизни».
Платиновые дипломы получили проектировщики центра реставрации в Рождествено (в их числе действующий заместитель председателя Комитета по строительству Ленобласти Евгений Енокаев), скульптор памятника «Ленинградскому учителю (Константину Ушинскому)» в Приоратском парке Гатчины Арутюн Акобян, проект реконструкции «Дороги Жизни» от студентов-архитекторов Горного университета, проект реставрации «Павильона Орла» в Гатчине и др.
В этом году международную премию «Золотой Трезини» вручали в седьмой раз.