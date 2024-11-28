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Встреча с семьями героев

Важным пунктом программы визита губернатора в Гатчину стала встреча с семьями погибших героев СВО. Обсуждались разные темы: социальное обеспечение, денежные выплаты, помощь в бытовых вопросах.

Рубрики:  Общество

Участие в мероприятии приняли представители областного военкомата, фонда «Защитники Отечества», комитета соцзащиты Ленобласти, а также руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

По итогам встречи были приняты следующие решения: 

- обеспечивать детей путевками в оздоровительные лагеря за счет области и в первоочередном порядке; 

- выдавать сертификаты на любое дополнительное образование детей погибших за счет области и без учета дохода семьи; 

- ввести новую меру поддержки для семей героев – обеспечивать земельные участки инженерными коммуникациями полностью за счет Ленобласти: 

- «Елку желаний» в этом году решено посвятить исполнению желаний детей погибших участников СВО.

Участники встречи благодарили администрацию Гатчинского округа и фонд «Защитники Отечества» за постоянную поддержку и помощь. Родные погибших говорили спасибо социальным кураторам, которые работают с семьями героев со всей душой.