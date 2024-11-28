Встреча с семьями героев
Важным пунктом программы визита губернатора в Гатчину стала встреча с семьями погибших героев СВО. Обсуждались разные темы: социальное обеспечение, денежные выплаты, помощь в бытовых вопросах.
Участие в мероприятии приняли представители областного военкомата, фонда «Защитники Отечества», комитета соцзащиты Ленобласти, а также руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.
По итогам встречи были приняты следующие решения:
- обеспечивать детей путевками в оздоровительные лагеря за счет области и в первоочередном порядке;
- выдавать сертификаты на любое дополнительное образование детей погибших за счет области и без учета дохода семьи;
- ввести новую меру поддержки для семей героев – обеспечивать земельные участки инженерными коммуникациями полностью за счет Ленобласти:
- «Елку желаний» в этом году решено посвятить исполнению желаний детей погибших участников СВО.
Участники встречи благодарили администрацию Гатчинского округа и фонд «Защитники Отечества» за постоянную поддержку и помощь. Родные погибших говорили спасибо социальным кураторам, которые работают с семьями героев со всей душой.