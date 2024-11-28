Встреча с семьями героев

Участие в мероприятии приняли представители областного военкомата, фонда «Защитники Отечества», комитета соцзащиты Ленобласти, а также руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

По итогам встречи были приняты следующие решения:

- обеспечивать детей путевками в оздоровительные лагеря за счет области и в первоочередном порядке;

- выдавать сертификаты на любое дополнительное образование детей погибших за счет области и без учета дохода семьи;

- ввести новую меру поддержки для семей героев – обеспечивать земельные участки инженерными коммуникациями полностью за счет Ленобласти:

- «Елку желаний» в этом году решено посвятить исполнению желаний детей погибших участников СВО.

Участники встречи благодарили администрацию Гатчинского округа и фонд «Защитники Отечества» за постоянную поддержку и помощь. Родные погибших говорили спасибо социальным кураторам, которые работают с семьями героев со всей душой.