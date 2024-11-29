Татьяна Толстова: «Всегда готова протянуть руку помощи семье и ребёнку»

- Татьяна Николаевна, какие направления в деятельности детского омбудсмена вы считаете для себя приоритетными?

- Детский омбудсмен – это правозащитник. Приоритетные направления его деятельности – защита прав и законных интересов детей. Это их личные права, социально-экономические права, к примеру, право ребенка жить и воспитываться в семье, духовно-культурные права, такие, как доступность дошкольного и школьного образований, доступность образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

При этом стоит отметить, что уполномоченный не является надзорным органом. Он является другом и защитником семьи и семейных ценностей. Уполномоченный всегда готов протянуть руку помощи семье и ребенку в трудной ситуации, ответить на любые вопросы и подсказать, как лучше поступить и куда обратиться.

- Кто имеет право обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области?

- К уполномоченному может обратиться любой гражданин, обеспокоенный вопросом защиты прав несовершеннолетних детей на территории Ленинградской области. В первую очередь это, конечно, родители, близкие родственники детей и опекуны.

Иные неравнодушные граждане так же могут к нам обращаться. Однако стоит отметить, что семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи.

- С какими вопросами чаще всего обращаются заявители? Насколько быстро и четко удается реагировать?

- Наибольшую долю обращений традиционно составляет сфера прав на образование, семейные споры, связанные с воспитанием, проживанием, порядком общения отдельно проживающих родителей с детьми, вопросы детской безопасности.

В Ленинградской области отлично налажено межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, благодаря чему в большинстве случаев удается положительно и оперативно отреагировать на все полученные обращения.

- Расскажите о самых сложных случаях, которые вам приходилось решать.

- Восстановление прав детей на воспитание в семье и на общение с родителями и близкими родственниками является одной из основных задач уполномоченного. Обращения по данным вопросам являются трудными и неоднозначными. Обусловлено это тем, что, как правило, имеет мес-

то межличностный конфликт между бывшими членами семьи – бывшими супругами, близкими родственниками. Конфликтующие стороны, особенно при длительном споре, за личными претензиями друг к другу упускают из вида интересы самого ребенка. В таких ситуациях нет правых и виноватых родителей, но однозначно есть пострадавшая сторона – ребенок, родители которого не могут прийти к соглашению.

Конфликтные отношения родителей не должны нарушать права ребенка. Такие истории глубоко травмируют детей, не позволяют сформировать здоровое представление об институте семьи, у детей возникают проблемы с доверием и социализацией.

Каждый случай индивидуален, но их объединяет одно: пока сами конфликтующие стороны не начнут в первую очередь задумываться об интересах ребенка, ни один государственный орган или учреждение не сможет оказать семье необходимую помощь.

- Как должна строиться профилактическая работа? Каких знаний не хватает населению?

- Семейные традиции и ценности формируют мировоззрение человека, позволяют ему создать свою личность и сохранить историю своей семьи. Если в семье царят взаимопонимание, любовь и честность, доверие и уважение, именно эти ценности и традиции станут основой для будущего детей. И возможно тогда не возникнет вопроса о профилактике социального сиротства.

Сегодня необходимо сместить вектор тематик и сюжетов социальной рекламы в более позитивную сторону. Отдельный акцент сделать на популяризацию семьи, многодетной семьи, укреп-ление традиционных семейных ценностей, совместного семейного досуга.

На мой взгляд, необходимо вовлекать тренерское сообщество в воспитание детей, растущих в материнских семьях, с целью формирования мужского самосознания у мальчиков и образа достойного мужчины у девочек.

Также необходимо организовывать и проводить занятия в новых современных форматах для учащихся старших классов – в целях формирования системы семейных ценностей и сохранения семейных традиций. Например, в этом году Управлением записи актов гражданского состояния Ленинградской области были организованы детские экскурсии во дворцы бракосочетания.

- Какие меры, вы считаете, помогут в профилактике социального сиротства?

- На качество профилактической работы в первую очередь влияет слаженность работы всех субъектов профилактики. Работа должна проводиться комплексно и охватывать все стороны жизни семьи. К сожалению, иногда субъекты профилактики формально подходят к вопросу разработки плана индивидуально профилактической работы с семьей и дальнейшему контролю за исполнением данных рекомендаций. Нет единых стандартов по профилактической работе с семьей, в каждом субъекте Российской Федерации есть свои уникальные практики. Поэтому специалистам системы профилактики необходимо обмениваться опытом, постоянно получать новые знания и совершенствовать собственные подходы к работе с семьями в различных жизненных ситуациях.

- Сейчас много говорят о «семьесберегающем подходе». Как вы понимаете это выражение?

- Приоритетным направлением социальной работы является сохранение для ребенка кровной семьи. Ограничение и лишение родительских прав всегда являлось крайней мерой воздействия на родителей, которые недобросовестно относились к исполнению своих родительских обязанностей. Однако сегодня субъекты профилактики продолжают работать с семьей даже после применения крайних мер, стараясь оказать необходимую помощь и поддержку в вопросах преодоления кризисной ситуации, восстановления родительских прав и возвращения ребенка в семью.

Возвращение ребенка в кровную семью является сложным и многогранным процессом, и в этот период важно сохранить детско-родительские отношения.

- Есть ли на территории Ленинградской области детские кризисные центры?

- В Ленинградской области помощь детям и семьям с детьми оказывается в виде набора социальных услуг, которые они могут получить в Комплексных центрах социального обслуживания населения. Учредителем данных центров является комитет по социальной защите населения Ленинградской области, они открыты в каждом районе.

Несовершеннолетним и их родителям в первую очередь оказываются психологические и педагогические услуги. Также может быть оказано юридическое консультирование, помощь в трудоустройстве и т.д.

В целях расширения масштаба оказания помощи детям в трудной жизненной ситуации в Ленинградской области с 1 апреля 2014 года круглосуточно работает детский телефон доверия ЛОГАУ «Сосновоборский многопрофильный реабилитационный центр», подключенный к единому общероссийскому номеру телефона доверия: 8-800-2000-122.

- Благодарю за интервью.

Татьяна Можаева

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