Гатчина: дайджест культурных событий с 5 по 12 декабря

Спектакли

8 декабря, в 12.00, Гатчинский ТЮЗ покажет детский спектакль «Букашки» (Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29).

Музыка

8 декабря, в 12.30, в мемориальном Доме-музее Исаака Шварца начнется концерт центра искусств «Камертон» (г. Гатчина). Адрес: п. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78). Стоимость билета: 150 руб.

8 декабря, в 17:00, в Центре творчества юных состоится гала-концерт IV Открытого вокального конкурса «Голос Гатчины». Вход свободный (0+).

Музей города Гатчины представляет

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) приглашает познакомиться со следующими экспозициями: выставка из собрания И.Б. Смирнова «Правда сердца» (декоративно-прикладное искусство Китая) (0+); выставка работ учащихся Гатчинской ДХШ «На пленэре» (0+); выставка графики Юлии Павловой «Под северным небом» (0+).

6 декабря, в 16.30, в музее состоится лекция «Лев Троцкий в судьбе Гатчины». Лектор – Е.В. Воронюк. Стоимость – по входному билету (6+).

7 декабря, в 14.00, начнется лекция И.Б. Смирнова «Праздник льда и снега в Харбине» в рамках проведения выставки «Правда сердца». Стоимость – по входному билету в музей (6+).

8 декабря, в 12.00, состоится творческая встреча «Загадочная рыба». Гости музейной студии узнают историю и легенды озер Гатчины, создадут арт-объект «Загадочная рыба». Возраст: 10+. Стоимость 150 руб. Запись по телефону 8 (81371)21466 обязательна.

Выставки

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (Гатчина, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) представлены следующие экспозиции: новогодняя коллекция винтажных ёлочных игрушек Людмилы Ковалёвой (0+); выставка фотографий «Привет из Домахи» из личного альбома композитора М.М. Ипполитова-Иванова (12+); «Портреты Гатчинской мельницы»: художественная выставка Гатчинского товарищества художников и АНО «Гатчинская Мельница» (0+).

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина (Гатчина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610) предлагает посетить следующие экспозиции: выставка живописи памяти Анатолия Кучерова (6+); «Чудики» из гатчинских парков» (выставка работ из дерева Абдулзагира Пашаева (0+); выставка«Рисунки лицеистов» (оцифрованные картины из фондов и экспозиций Всероссийского музея им. А.С. Пушкина (6+).

Выставка Валерия Костаринова «Кабинетная живопись» представлена в духовно-просветительском центре Покровского собора (Гатчина, ул. Красная, 1Б).

«Сказки Нового года» - так называется выставка открыток, представленная в библиотеке-филиале №1 (Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, 10, т. 276-88).

В библиотеке-филиале №2 «Чудо» (Гатчина, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) представлена выставка фоторабот Марины Рятте «Живая капля».

Творческие встречи

5 декабря, в 16.00, в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина в поэтической гостиной, в рамках всероссийского фестиваля «Эстафета доброты», состоится встреча «Поделись улыбкою своей…» (поэт-песенник Михаил Пляцковский) (16+).

6 декабря, в 17.30, в библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет встреча поэтической студии «Стих и Я в Гатчине» «Когда с тобой сроднилось вдохновение…» (16+).

7 декабря, в 16.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна состоится встреча с гатчинским автором: «Ориентальное фэнтази Александры Довгулёвой» (16+).

14 декабря, в 15.00, в библиотеке-филиале №2 «Чудо» начнется авторская программа Ларисы Алексеевой «Республика Беларусь сегодня» (6+).

Детская библиотека приглашает

В детской библиотеке города Гатчины (ул. Хохлова, 16, т. 320-23) можно не только найти интересные книжные новинки для детей, но и познакомиться со следующими экспозициями: выставка рисунков учеников Гатчинской школы №9 «Елки праздничный парад» (0+); презентация «Дед Мороз на любой вкус» (по заявкам групп) (0+).

Киноконцертный зал «Победа» представляет

9 декабря, в 9.30, в киноконцертном зале «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, 5, т.2.15-16) состоится благотворительный показ для людей старшего поколения фильма «Матрос с «Кометы» (СССР, мюзикл/мелодрама (12+).

Также в ККЗ «Победа» можно посмотреть следующие кинофильмы: «Моана 2» (США/Канада, мультфильм/фэнтези /приключения/семейный (6+); «Миссия «Красный» (США, фэнтези/комедия/детектив/приключения (12+); «Злая: Сказка о ведьме Запада» (США, фэнтези/комедия/детектив/приключения (12+); «Зять» (Россия, комедия (16+); «Гладиатор II» (Великобритания/США, боевик/приключения/драма (16+); «Эммануэль» (Франция, драма/мелодрама (18+).