Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
11.12.2024 с 09:00 до 17:30
Рождественское СП:
д. Даймище .
11.12.2024 с 10:00 до 18:00
г. Гатчина:
г. Гатчина IQ.
11.12.2024 с 09:30 до 17:30
Новосветское СП:
п. Пригородный, ул Центральная, пер 1-й, ул Садовая
11.12.2024 с 09:00 до 17:30
Пудостьское СП:
д. Черново,
СНТ «Лесное».
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