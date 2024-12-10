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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.12.2024 с 09:00 до 17:30

Рождественское СП:

д. Даймище .

 

11.12.2024 с 10:00 до 18:00

г. Гатчина:

г. Гатчина IQ.      

 

11.12.2024 с 09:30 до 17:30

Новосветское СП:

п. Пригородный, ул Центральная, пер 1-й, ул Садовая        

 

11.12.2024 с 09:00 до 17:30

Пудостьское СП:

д. Черново,

СНТ «Лесное».  

 