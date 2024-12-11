Мужской век долог, если ваш друг – уролог

В жизни мужчины рано или поздно возникает момент, когда природной мощи перестает хватать. А желания, обязательства и возможности еще есть. На данную проблему сильное влияние оказывает малоактивный образ жизни, стрессы, курение, злоупотребление алкоголем. Диагноз «эректильная дисфункция» устанавливается при появлении неудач в половой сфере более, чем в 25% контактов.

Эректильная дисфункция бывает двух видов. Первый – психогенная, обусловленная нарушениями центральной и периферической нервной системы. Второй – соматогенная, которая возникает при наличии таких сопутствующих заболеваний, как сахарный диабет, ишемическая болезнь, гипертония. Иногда эректильная дисфункция возникает на фоне длительного приема определенных лекарств. Негативные последствия могут оказать перенесенные операции на органах малого таза и травмы. Часто эректильная дисфункция бывает предиктором сердечно-сосудистых заболеваний, так как диаметр артерий полового члена гораздо меньше диаметра коронарных сосудов, и они поражаются раньше.

Обычно после появления первых проблем с эрекцией через 3–5 лет может произойти инфаркт миокарда или инсульт. Поэтому при появлении половой дисфункции рекомендуется обследоваться не только у уролога, но и у кардиолога. В настоящее время эректильная дисфункция успешно лечится. Считается, что не бывает неизлечимых форм данной патологии. Чаще всего хватает назначения «голубой таблетки на букву В» либо других препаратов ингибиторов PDE5, реже – интракавернозные, интрауретральные инъекции.

Но иногда прием этих медикаментов противопоказан из-за побочных явлений или тяжелого поражения ткани кавернозных тел. В таких ситуациях на помощь приходят хирургические способы лечения – установка фаллопротезов в кавернозные тела полового члена.

Как рассказал заведующий урологическим отделением Вячеслав Белоусов, протезирование полового члена служит наиболее эффективным и самым частым методом восстановления адекватной ригидности полового члена. Эффективность протезирования при лечении пациентов с эректильной дисфункцией достигает 90–95%.

Имплантация протезов полового члена показана пациентам, у которых фармакотерапия оказалась неэффективной, или тем, кто предпочитает постоянное и надежное решение проблемы.

- В урологическом отделении Гатчинской КМБ для имплантации используются различные по конструкции лицензированные медицинские протезы. Операция кропотливая, проводится с общей анестезией. Сроки пребывания в стационаре минимальные – 2 или 3 дня. Варианты лечения всегда обсуждаются с пациентом. Первичную консультацию и обследование можно пройти у уролога в поликлинике. При необходимости хирургического лечения человек направляется в урологический стационар, – рассказал Вячеслав Белоусов. – Коллектив урологической службы Гатчинской больницы желает всем хорошего самочувствия и крепкого мужского здоровья!

1 декабря гатчинские хирурги-урологи провели протезирование пациенту с ишемическим приапизмом. Как заметили специалисты, пациент очень поздно обратился в больницу: с момента начала спонтанной эрекции прошло шесть суток. Самый правильный вариант в данном случае – одномоментное протезирование полужесткими имплантами, что и было сделано.

Екатерина Дзюба