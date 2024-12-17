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Лечение зубов под наркозом – по полису омс

В Детской областной клинической больнице стартовала программа, направленная на детей с особыми потребностями (неврологическими заболеваниями, психическими расстройствами и др.). Теперь в рамках ОМС им смогут вылечить зубы под наркозом.

Рубрики:  Здравоохранение

«Это большой шаг вперед в повышении качества медицинской помощи нашим деткам с особыми потребностями. Ленинградская область стала одним из немногих регионов, где удалось включить этот вид помощи в программу ОМС», — отметил глава комитета по здравоохранению ЛО Александр Жарков.

Отбор и направление детей на лечение проводят стоматологи районных больниц. При необходимости могут применяться телемедицинские технологии, что позволяет улучшить процесс диагностики и подготовки к лечению.

Решение о госпитализации и сроки определяет отборочная комиссия Детской областной больницы под руководством главного внештатного детского стоматолога комитета по здравоохранению.

Для работы с маленькими пациентами была сформирована команда профессионалов, включающая детских стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, ортодонтов и других специалистов.