Лечение зубов под наркозом – по полису омс

«Это большой шаг вперед в повышении качества медицинской помощи нашим деткам с особыми потребностями. Ленинградская область стала одним из немногих регионов, где удалось включить этот вид помощи в программу ОМС», — отметил глава комитета по здравоохранению ЛО Александр Жарков.

Отбор и направление детей на лечение проводят стоматологи районных больниц. При необходимости могут применяться телемедицинские технологии, что позволяет улучшить процесс диагностики и подготовки к лечению.

Решение о госпитализации и сроки определяет отборочная комиссия Детской областной больницы под руководством главного внештатного детского стоматолога комитета по здравоохранению.

Для работы с маленькими пациентами была сформирована команда профессионалов, включающая детских стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, ортодонтов и других специалистов.