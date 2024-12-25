Боксерский турнир в Сланцах

По приглашению общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и ассоциации «Открытый бизнес» в мероприятии принял участие специальный гость из г. Калининград, в разные годы представлявший организацию на федеральных и международных соревнованиях - заслуженный мастер спорта России по боксу, чемпион Европы среди юниоров-1997, вице-чемпион мира-2005, бронзовый призёр чемпионата Европы-2006 Алексей Шайдулин.

Среди участников турнира — представители Сланцев, Всеволожска, Ивангорода, Кингисеппа, а также Петербурга и Пскова. 96 юных спортсменов возрастом от восьми до семнадцати лет сразились в пятнадцати весовых категориях. В первый день турнира, 13 декабря, было проведено взвешивание и жеребьевка, а также состоялись первые полуфинальные бои.

14 декабря состоялась торжественная церемония открытия турнира. Специально прибывший из Калининграда ринг-анонсер Максим Бочков рассказал об истории Клуба. Возрождением боксерского движения в г. Сланцы Ленинградской области считается декабрь 2007 года. Под руководством Станислава Владимировича Мальченко, при поддержке Ассоциации «Открытый бизнес» и Северо-Западного бюро по защите прав предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ», возглавляемых Вице-президентом «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрием Ивановым, в Сланцевской средней общеобразовательной школе № 5 был полностью оснащен спортивный зал. С целью дальнейшего развития боксерского движения в Сланцевском районе, в 2010 году, при организационной и финансовой поддержке Ассоциации «Открытый бизнес» был построен и оснащен современным оборудованием Клуб Бокса, который назван именем мастера спорта СССР по боксу С.В. Мальченко. За все время работы Клуба в нем на безвозмездной основе тренировалось более 1500 человек. Сегодня у сланцевских спортсменов есть замечательная возможность заниматься и совершенствовать мастерство в просторном спортивном клубе с самым современным оборудованием и спортивным оснащением.

После объявления судей соревнования Максим Бочков предоставил слово Алексею Шайдулину, который поблагодарил организаторов и пожелал участникам соревнований показать как можно больше красивых боев.

С приветственным словом в адрес участников турнира выступил Советник губернатора Ленинградской области Игорь Федоров:

«Желаю участникам спортивных успехов и личных достижений, а тренерскому составу - продолжать и дальше руководствоваться в своей работе теми принципами, что были заложены основателями Клуба бокса им. С.В. Мальченко».

Председатель комитета по безопасности администрации Сланцевского района Вадим Седов отметил:

«Радостно видеть, что наше молодое поколение не где-то там гуляет по улицам, а занимается спортом. Я хочу вам пожелать всего самого наилучшего и всегда добиваться своих целей - это понадобится вам не только в спорте, но и по жизни. Мы все сегодня хотим увидеть красивый чистый бокс, удачи вам!»

Президент Клуба бокса «Ринг», почетный гражданин города Кингисепп, мастер спорта по боксу Борис Гольденберг в своей приветственной речи отметил, что бокс является важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Это один из самых замечательных видов спорта, помогающих видеть ситуацию наперед и мгновенно принимать решения. Сегодня я надеюсь, что на ринге вы все покажете достойный результат. И неважно, какая команда выиграет - главное, что победит Его Величество Бокс!».

Заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике, заслуженный работник физической культуры и спорта России Владимир Астафьев. рассказал присутствующим, что, несмотря на то, что он всю жизнь посвятил именно этому виду спорта, его лучшими друзьями всегда были боксеры.

«Это прекраснейшие люди, - заявил он. - И я желаю вам и дальше заниматься этим прекраснейшим видом спорта! Удачи вам и всех-всех благ!»

Затем Советник Вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ», Заместитель управляющего Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Александр Мельников зачитал правительственную телеграмму с поздравлением в адрес Клуба от трехкратного олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона Европы и мира по хоккею, Президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка:

«Уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемые гости, участники и организаторы торжественного празднования 14-летия открытия Клуба бокса им. Станислава Мальченко!

От имени Федерации хоккея России и как депутат Государственной думы поздравляю Вас с этой знаменательной датой!

Сложно в это поверить, но с момента открытия Клуба бокса им. С.В. Мальченко, которое состоялось при моем участии, прошло уже четырнадцать лет. За это время клуб воспитал более 1500 детей, многое уже сделано и многое еще предстоит сделать.

Хочу поблагодарить организаторов: лично Иванова Дмитрия Николаевича - Председателя правления Клуба бокса им. С.В. Мальченко, Вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», члена Общественной палаты Санкт-Петербурга, Президента Ассоциации «Открытый бизнес» и весь тренерский состав Клуба за неоценимый вклад в дело спортивного воспитания детей. Реализация данного социального проекта достойна отдельного внимания и уважения.

Желаю всем участникам сегодняшнего спортивного праздника успехов и новых достижений.

Воспитанникам Клуба бокса им. С.В. Мальченко желаю всегда и во всем проявлять мужество, дисциплинированность, собранность, силу воли и твердость духа. Помните, что именно вы - надежда и опора нашей Отчизны!»

Зачитав послание от Владислава Третьяка, Александр Мельников отметил, что первый Председатель Попечительского совета Клуба бокса им. Станислава Мальченко Татьяна Павловна Бобкина уделяла большое внимание воспитанию детей. Попечительский Совет выполняет важную функцию, помогая морально-нравственному воспитанию воспитанников. Ребята участвуют в различных мероприятиях культурно-просветительской и патриотической направленности: в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, годовщине освобождения города на Неве от немецко-фашистских захватчиков, а также Дня памяти и скорби. Традиционными стали встречи с ветеранами войны, воинами-интернационалистами, экскурсии на предприятия города, посещение краеведческих музеев сельских школ. О необходимости именно такого сочетания развития физического и нравственного потенциала подрастающего поколения неоднократно говорил в своих выступлениях Президент России Владимир Путин, подчеркивая важность доступности массового юношеского спорта.

«И я уверен, что в этом зале нам удалось воспитать много достойных граждан нашей страны, защитников Родины, - заявил Александр Мельников. - К сожалению, один из них, наш воспитанник Степан Журавлев, погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции...»

После этих слов зал почтил минутой молчания память ушедших из жизни Станислава Мальченко, Татьяны Бобкиной и Степана Журавлева.

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Президент Ассоциации «Открытый бизнес», Председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Санкт-Петербурга, Председатель правления Клуба бокса им. С.В. Мальченко, почетный гражданин Сланцевского района Дмитрий Иванов объявил о начале соревнований.

«Я рад приветствовать всех участников, тренерский состав и членов нашей организации, которые готовили этот турнир. Особенно приятно видеть наших почетных гостей: спасибо, что нашли время, несмотря на большое количество забот. Сейчас непростая обстановка в стране, все должны быть мобилизованы, но при всем этом вы хорошо осознаете, насколько важной задачей является воспитание наших детей. Чужих детей не бывает, и то, что мы сегодня заложим в них - патриотическую, эстетическую и физическую культуру - с тем они и пойдут дальше по жизни.

Выступая сейчас, хочется сказать многое, но, поскольку сегодня у нас много боев, в первую очередь хочется поблагодарить всех создателей Клуба бокса имени Станислава Мальченко: Бобкину Татьяну Павловну, самого Станислава Мальченко, а также весь тренерский состав. Большое спасибо тренерам, которые приезжают сюда из других городов, помогая развивать Клуб - особенно хочется отметить вклад Евгения Кобзева и других наших единомышленников из Кингисеппа. Ну и, конечно же, деятельное участие в поддержании на плаву этого проекта принимали, принимают и будут принимать члены общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Дети, хочу обратиться к вам! Этот турнир - для вас! Желаю, чтобы вы были спокойны, взвешены, преодолели все тревоги и выступили так, как вы можете. Любой результат, поверьте мне, будет победным!

Объявляю турнир, посвященный 14-й годовщине Клуба бокса имени Станислава Мальченко, открытым!»

После слов Дмитрия Иванова в зале прозвучал гимн Российской Федерации, под мелодию которого был поднят национальный флаг. Начались боксерские поединки и судейская бригада под руководством Главного судьи соревнований – мастера спорта СССР по боксу Павла Лазарева - начала свою работу.

Все бои был отмечены высоким эмоциональным накалом. Юные боксеры с решительными взглядами и неуёмной энергией выходили на ринг, готовясь продемонстрировать все свои навыки. Каждый спортсмен проявил большую волю к победе и, несмотря на тот или иной исход, уходил с ринга с ценным опытом, готовясь к новым вызовам.

Организаторы позаботились и о безопасности участников турнира: на входе в клуб был организован пост охраны, в зале дежурил фельдшер, а на улице стояла карета скорой помощи. К счастью, ни одному из этих специалистов не пришлось применять свои навыки. За всем происходящем на турнире через объективы видеокамер пристально наблюдали корреспонденты телеканала ЛенТВ24, приехавшие специально, чтобы осветить турнир.

15 декабря состоялись финальные бои, по итогам которых были определены лучшие из лучших. Среди сланцевских боксеров первое место в своей весовой категории занял Закарян Рубен (2013 г.р., 32 кг.). Вторые места получили: Кривощеков Станислав (2012 г.р., 30 кг), Бовгиря Лев (2012 г.р., 57 кг.), Курочкин Николай (2012 г.р., 60 кг), Горлов Егор (2016 г.р., 26 кг.), Далогланян Аркадий (2013 г.р., 32 кг), Куркин Роман (2009 г.р., 70кг.). Третьи места заняли: Доронин Ярослав (2015 г.р., 28 кг.); Гуськов Богдан (2014 г.р., 32 кг.); Закарян Кристина (2009 г.р., 44 кг.); Магомедалиев Ахмед (2013 г.р., 42 кг.); Ситнов Евгений (2012 г.р., 40 кг.); Пискарев Никита (2012 г.р., 44 кг.).

По результатам боев были отмечены достижения каждого из участников – за проявленные упорство и смелость все получили медали, грамоты и памятные кубки. А получившие призовые места спортсмены были дополнительно поощрены денежным призом. Также победителям были вручены специальные призы от Председателя правления Калининградской региональной общественной организации «Ветераны пограничных оперативных органов», генерал-майора в отставке Ромаса Янкаускаса: книга «Время выбрало нас». Она представляет собой документально-литературный сборник, который объединил очерки о людях, связавших свою жизнь с органами государственной безопасности. Это единственная в своем роде книга, где собран богатый материал о тех, для кого служение Родине стало делом всей жизни.

Для ребят это участие в соревнованиях - серьезная мотивация двигаться дальше по пути спортивного успеха. Занять призовое место в турнире, на который приехали команды из 6 городов - большой труд, который обязательно будет вознагражден. Основатели Клуба бокса им. С.В. Мальченко, чей день рождения был отмечен этим праздничным соревнованием, в числе прочих проповедуют именно этот принцип, гласящий, что честная работа над собой, своими слабостями и страхами всегда приносит свои плоды.

Организаторы выражают особую благодарность за помощь в проведении турнира: Генеральному директору ООО «Охранная организация «Сланцы Северо-Запад» Сергею Симонову, Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сланцевская межрайонная больница» Ларисе Грушко, предпринимателю Александру Капарину, Александру Горлову.