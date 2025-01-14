14 медалей «Русской зимы»
В Гатчине с 3 по 6 января состоялся первый турнир 2025 года по бадминтону – юниорские соревнования «Русская зима». Участвовало более 200 спортсменов из 15 регионов России и Беларуси.
Эти соревнования входят в календарь Всероссийской юниорской и юношеской серии Гран-при 2025 и имеют высший ранг «три звезды».
Поздравляем победителей и призеров из Ленинградской области, большинство из которых представляли Гатчину:
- Михаил Викулов – 1 место, мужской одиночный разряд до 13 лет;
- Ксения Карапунарлы – 3 место, женский одиночный разряд до 15 лет;
- Михаил Викулов и Алексей Русских – 3 место, мужской парный разряд до 13 лет;
- Никуленко Александр и Валерий Нищих – 3 место, мужской парный разряд до 15 лет;
- Роман Мирошников – 3 место, мужской парный разряд до 17 лет;
- Иван Смирнов – 3 место, мужской парный разряд до 19 лет;
- Мария Викулова – 1 место, женский парный разряд до 15 лет;
- Ксения Карапунарлы – 3 место, женский парный разряд до 15 лет;
- Михаил Викулов – 1 место, смешанный парный разряд до 13 лет;
- Алексей Русских – 2 место, смешанный парный разряд до 13 лет;
- Александр Никуленко и Ксения Карапунарлы – 3 место, смешанный парный разряд до 15 лет.
В церемонии награждения принял участие депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.
- Получился красочный и интересный турнир. От всей души поздравляю всех, кто получил награды. Хочу пожелать всем ребятам не останавливаться на достигнутом и тренироваться еще больше. Впереди много турниров и не завоеванных высот, - сказал он.
Фото организаторов турнира