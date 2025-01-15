Реабилитационный центр в Коммунаре - по самым высоким медицинским стандартам

Центр разместился в реконструированном здании бывшей Коммунарской больницы на улице Строителей, 3, которая не работала с 2008 года. Реализация проекта в рамках концессионного соглашения началась в 2017 году, и теперь в Коммунаре появился самый передовой многопрофильный медицинский реабилитационный центр мощностью 300 коек (из них 120 коек – по ОМС). В учреждении создано более 600 рабочих мест.

Центр будет специализироваться на реабилитационной помощи второго этапа по направлениям: центральная и периферическая нервная система, опорно-двигательный аппарат, соматические заболевания. Часть коек предназначается для реабилитации участников специальной военной операции, получивших ранение или инвалидность во время выполнения воинского долга.

Прием пациентов по полису ОМС начинается с января 2025 года.

- Это самый крупный и самый лучший с точки зрения технической оснащенности реабилитационный центр Северо-Запада, построенный по самым высоким медицинским стандартам, – подчеркнул Александр Дрозденко.

В прошлом году данный проект государственно-частного партнерства, в котором участвовала Ленинградская область и компания «Медицина XXI века», был признан Минздравом и Минэкономразвития РФ лучшим проектом в области здравоохранения. И, что немаловажно, этот проект уже реализован.