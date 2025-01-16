Старт сезона по настольному теннису

Конкурс «Россия, устремленная в будущее» — это открытый конкурс студенческих проектов среди обучающихся Северо-Западного федерального округа, который проводится ежегодно с 2017 года Советом ректоров вузов Северо-Западного федерального округа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО. В соответствии с Положением о Конкурсе Региональный этап Конкурса в Ленинградской области проводится на базе ЛГУ им. А.С. Пушкина.