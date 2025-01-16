Старт сезона по настольному теннису
В дни новогодних праздников начался сезон официального календаря Гатчинского муниципального округа по настольному теннису. Старт дали соревнования среди ветеранов.
В турнире участвовало 46 спортсменов из 12 населенных пунктов Гатчинского округа. Самыми молодыми участниками оказались Мария Сорокина (35 лет) из Сиверской и Алексей Фуфыгин (44 года) из Сяськелево. А вот самым опытным игрокам – Владимиру Найденову (Вырица) и Валентине Прокофьевой (Гатчина) – по 83 года.
Победители и призеры Первенства по настольному теннису:
- категория «Мужчины, 40–55 лет»: 1 место – Петр Чугунов (Сиверская), 2 место – Дмитрий Кан (Гатчина), 3 место – Дмитрий Федоров (Гатчина);
- категория «Мужчины, 56–65 лет»: 1 место – Александр Игнатьев (Гатчина), 2 место – Алексей Алькин (Вырица), 3 место – Олег Рожнов (Гатчина);
- категория «Мужчины, 66 лет и старше»: 1 место – Борис Ходин (Вырица), 2 место – Михаил Мурзов (Гатчина), 3 место – Дмитрий Малкиель (Гатчина);
- категория «Женщины, 35–55 лет»: 1 место – Екатерина Задорожная (Гатчина), 2 место – Мария Сорокина (Сиверская), 3 место – Елена Павлова (Малое Верево);
- категория «Женщины, 56 лет и старше»: 1 место – Мария Гусарова (Поддубье), 2 место – Елена Мартынец (Гатчина), 3 место – Ирина Иванова (Гатчина).
По информации Центра подготовки спортивного резерва «Ника»