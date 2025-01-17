7 лет условно военкому-взяточнику

По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Евгения Жиленко, который признан виновным по статье 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом. Ему назначено 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере 600 тысяч рублей. Также вердиктом суда осужденный лишен на шесть лет права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Евгений Жиленко возглавлял Гатчинский военкомат два с половиной года назад. Как сообщает пресс-служба петербургских судов, в 2022 году некий призывник, желая ускорить процесс освобождения от срочной службы по состоянию здоровья и получить военный билет с категорией «В» (ограниченно годен), нашел выход на гатчинского военкома. Тот откликнулся на предложение «помочь», через посредника согласовали сумму взятки – 200 тысяч рублей. Военком, получив деньги, обратился к терапевту центра военно-врачебной экспертизы областного военкомата, и в ноябре 2022 года доктор внес в учетную карту призывника нужные сведения. Жиленко согласовал категорию годности «В», что и было утверждено решением призывной комиссии г. Гатчины и Гатчинского района. В феврале 2023 года взяткодатель получил военный билет.

В октябре 2022 года Жиленко – как лично, так и через посредников – получил еще три взятки от разных лиц в размере 150 000 рублей, 250 000 рублей и 200 000 рублей за совершение аналогичных незаконных действий. Так при содействии военкома еще трем уклонистам были выданы «белые» билеты.

Взяточника изобличили. В судебном заседании он признал свою вину. Помимо условного срока и штрафа, суд наказал «оборотня в погонах» за жадность: конфисковал и обратил в доход государства денежные средства, эквивалентные размеру взятки – 800 000 рублей.

Андрей Соколов