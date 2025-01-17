Рождественский кубок по футзалу
В Гатчине в универсальном спортивном зале «Маяк» 7–8 января прошел традиционный Рождественский кубок по футзалу среди женских команд имени Сергея Николаевича Рябова. В этом году в нем приняли участие 6 команд из пяти регионов.
В первый игровой день в группе «А» команда «Доты» (Санкт-Петербург), обыграв всех своих соперниц, заняла первое место и получила автоматический проход в полуфинал. Команда «ГМР» (Гатчинский район, Ленинградская область) и «Энергия-КПРФ» (Великий Новгород) очную встречу завершили ничьей, но по разнице мячей футболистки из «ГМР» заняли второе место.
В группе «Б» команда «СШ№7» (Петрозаводск) переиграла всех своих оппонентов и завоевала путевку в полуфинал. «Союз» (Ленинградская область) крупно выиграла «SIO» (Тверь) и заняла второе место.
В ¼ финала «ГМР» обыграла «SIO», а команда «Союз» в упорном матче одержала верх над «Энергией-КПРФ» с минимальным перевесом 2–1.
В полуфинале футболистки команды «Союз», забив единственный мяч во встрече с «Дотами», удержали это преимущество и стали финалистами. «СШ №7» гораздо более уверенно обыграла «ГМР» и также вышла в финал.
В матче за Малый кубок «Энергия-КПРФ» одержала победу над «SIO» со счетом 4–0, заняв второе место. «Доты» в игре за «бронзу» разгромили «ГМР» со счетом 4–0 и завоевали третье место.
В финальном матче футболистки команды «Союз» не дали усомнится в своем превосходстве и выиграли «золото»!
В личных номинациях организаторами были отмечены:
- лучший вратарь – Диана Аверкиева («СШ №7»);
- лучший защитник – Ирина Трошина («Союз»);
- лучший нападающий – Юлия Сержантова («Доты»);
- лучший тренер – Сергей Ершов («СШ №7»).
По информации Федерации футбола Гатчинского округа