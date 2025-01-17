Рождественский кубок по футзалу

В первый игровой день в группе «А» команда «Доты» (Санкт-Петербург), обыграв всех своих соперниц, заняла первое место и получила автоматический проход в полуфинал. Команда «ГМР» (Гатчинский район, Ленинградская область) и «Энергия-КПРФ» (Великий Новгород) очную встречу завершили ничьей, но по разнице мячей футболистки из «ГМР» заняли второе место.

В группе «Б» команда «СШ№7» (Петрозаводск) переиграла всех своих оппонентов и завоевала путевку в полуфинал. «Союз» (Ленинградская область) крупно выиграла «SIO» (Тверь) и заняла второе место.

В ¼ финала «ГМР» обыграла «SIO», а команда «Союз» в упорном матче одержала верх над «Энергией-КПРФ» с минимальным перевесом 2–1.

В полуфинале футболистки команды «Союз», забив единственный мяч во встрече с «Дотами», удержали это преимущество и стали финалистами. «СШ №7» гораздо более уверенно обыграла «ГМР» и также вышла в финал.

В матче за Малый кубок «Энергия-КПРФ» одержала победу над «SIO» со счетом 4–0, заняв второе место. «Доты» в игре за «бронзу» разгромили «ГМР» со счетом 4–0 и завоевали третье место.

В финальном матче футболистки команды «Союз» не дали усомнится в своем превосходстве и выиграли «золото»!

В личных номинациях организаторами были отмечены:

- лучший вратарь – Диана Аверкиева («СШ №7»);

- лучший защитник – Ирина Трошина («Союз»);

- лучший нападающий – Юлия Сержантова («Доты»);

- лучший тренер – Сергей Ершов («СШ №7»).

По информации Федерации футбола Гатчинского округа