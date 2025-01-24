Гатчинские теннисисты завоевали путевки на чемпионат России

Согласно восточному календарю, Змея считается «небесным покровителем» 2025 года. В культуре Китая это пресмыкающееся является одним из двенадцати священных животных, попавших в гороскоп. С другой стороны, змея – один из древнейших и сложнейших мифологических символов, распространенный по всему миру.