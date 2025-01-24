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Гатчинские теннисисты завоевали путевки на чемпионат России

В поселке Сиверский Гатчинского района стартовал чемпионат Северо-Западного федерального округа по настольному теннису. Первые медали и «путевки» на финал Чемпионата России разыграны.

Рубрики:  Спорт

В турнире принимают участие женские и мужские сборные команды семи регионов: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, Республик Карелия и Коми. Только победители получают право отправиться весной в столицу Татарстана на чемпионат России. 

Обе «путевки» завоевали команда Ленинградской области.

Женская команда-победительница: Волненко Екатерина, Драк Зинаида, Иванова Екатерина, Михайлова Дарья, Михайлова Маргарита.

Мужская команда: Гребнев Максим, Мелкуев Семён, Мерзликин Тарас, Таламанов Иван, Фильчев Сергей.

Все игроки являются спортсменами Центра спортивной подготовки «НИКА» Гатчинского муниципального округа.

Чемпионат продлится до 26 января.