Гатчинские теннисисты завоевали путевки на чемпионат России
В поселке Сиверский Гатчинского района стартовал чемпионат Северо-Западного федерального округа по настольному теннису. Первые медали и «путевки» на финал Чемпионата России разыграны.
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В турнире принимают участие женские и мужские сборные команды семи регионов: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, Республик Карелия и Коми. Только победители получают право отправиться весной в столицу Татарстана на чемпионат России.
Обе «путевки» завоевали команда Ленинградской области.
Женская команда-победительница: Волненко Екатерина, Драк Зинаида, Иванова Екатерина, Михайлова Дарья, Михайлова Маргарита.
Мужская команда: Гребнев Максим, Мелкуев Семён, Мерзликин Тарас, Таламанов Иван, Фильчев Сергей.
Все игроки являются спортсменами Центра спортивной подготовки «НИКА» Гатчинского муниципального округа.
Чемпионат продлится до 26 января.
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