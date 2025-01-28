В Гатчине оперативники задержали двоих подозреваемых в разбое, применивших гантель в качестве ошеломительного аргумента
27 января в 04:11 в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от 34-летнего местного жителя.
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Он рассказал, что когда накануне распивал спиртное в гостях в квартире дома 1 по улице Володарского в Гатчине, один из участников застолья ударил его гантелей по голове и забрал 33 000 рублей, после чего с деньгами скрылся.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).
В тот же день, возле дома 22 по улице Чкалова по подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали двоих 36-летних местных жителей. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
По информации ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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