В Гатчине оперативники задержали двоих подозреваемых в разбое, применивших гантель в качестве ошеломительного аргумента

Он рассказал, что когда накануне распивал спиртное в гостях в квартире дома 1 по улице Володарского в Гатчине, один из участников застолья ударил его гантелей по голове и забрал 33 000 рублей, после чего с деньгами скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

В тот же день, возле дома 22 по улице Чкалова по подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали двоих 36-летних местных жителей. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

По информации ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области