Участники студенческих отрядов Ленобласти отправились на ликвидацию последствий нефтеразлива в Анапу

Перед тем, как студенты отправились на важную миссию, прошла встреча, в ходе которой команда Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области провела инструктаж и обозначила основные правила безопасности, выдала набор средств индивидуальной защиты и жилеты акции #МыВместе, а также обеспечили прохождение добровольцами курсы волонтеров ЧС от ДоброУниверситета.

«Дорогие друзья, я прошу вас быть внимательными и поддерживать друг друга на протяжении всей вашей миссии. Пусть ваш труд станет большим вкладом в общее дело сохранения природы родной страны ради блага государства Российского. Спасибо вам за вашу смелость, самоотверженность и желание помочь!» - обратился к добровольцам Сергей Иващенко, руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области.

Со словами напутствия в ходе инструктажа выступила Председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Сегодня утром ребята прибыли в г. Анапу и совсем скоро приступят к работе. Своими ожиданиями от поездки поделился Чингис Анбушинов, руководитель аппарата студенческих отрядов Ленинградской области: «Ребята заряжены позитивно! Надеюсь, что удастся не просто потрудиться на благо природы, но и действительно внести большой вклад в ликвидацию последствий».