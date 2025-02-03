Ветеран СВО из Бокситогорска проходит медицинскую реабилитацию при поддержке фонда «Защитники Отечества»

Александр Козлов уже более года получает поддержку социального координатора по Бокситогорскому району Марины Жихаревой. За это время он оформил удостоверение ветерана боевых действий и получил все положенные меры социальной поддержки. Недавно он решил пройти медицинское обследование, и координатор фонда предложила совместить его с реабилитацией.

При содействии врачей Бокситогорской больницы были оперативно собраны необходимые анализы и справки, и уже через неделю Александр был направлен координатором на лечение в Сертолово. В рамках реабилитации он проходит комплекс процедур с использованием современного диагностического и лечебного оборудования, включая магнитотерапию, лазеротерапию, бесконтактный массаж, лечебную физкультуру и консультации специалистов.

«Медицинская реабилитация – важнейший этап восстановления здоровья ветеранов. В Сертоловской больнице используется передовое оборудование и методики, позволяющие не только восстановить физическое состояние бойцов, но и улучшить их психологическое самочувствие. Мы рады, что Александр воспользовался этой возможностью, и призываем всех ветеранов не откладывать заботу о своём здоровье», - рассказывает заместитель руководителя филиала фонда по медицинскому сопровождению Нина Грицкевич.

Фонд «Защитники Отечества» оказывает персональную поддержку ветеранам и семьям погибших военнослужащих. Социальные координаторы фонда помогают решать широкий круг вопросов – от оформления документов до организации медицинской и социальной реабилитации. Обратиться в фонд можно круглосуточно по федеральной горячей линии: 117 (доб. 1),

по областному телефону: +7 (800) 302-03-10 (приём звонков с 09:00 до 18:00 по будням), а также через личные сообщения филиала в ВКонтакте: vk.com/gosfondsvo47 или по электронной почте: rf47@fso.gov.ru.

Адреса и график работы пунктов приёма в районах можно найти по ссылке: https://clck.ru/3Bfhwr. Официальный сайт фонда: https://fzo.gov.ru/.