Графика и игрушки Екатерины Михайловой

Как рассказывает о себе Екатерина Михайлова, с детства она любила рисовать, делать поделки своими руками, мечтала, что это станет ее профессией и работой. В итоге так оно и вышло. По первому образованию Екатерина Николаевна - художник-бутафор. Окончила театрально-художественный факультет Чимкентского художественного училища им. А. Кастеева, а потом, в 1995 году, Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств по специализации «культуролог-организатор досуга».

После института Екатерина Михайлова погрузилась в педагогическую деятельность: работала педагогом-организатором при Доме культуры поселка Пудость. Большое желание привлечь детей и подростков к активной творческой деятельности, к организации насыщенного досуга помогли осуществить ее давнюю мечту - создать Центр детского творчества. Более 25 лет Екатерина Михайлова возглавляла районный Центр детского творчества и была педагогом дополнительного образования, занимаясь декоративно-прикладным творчеством. Мягкая игрушка, декупаж, гильоширование, амигуруми, текстильные куклы, роспись камней - с интересом и любовью она осваивала самые разные виды творчества, обучая детей и делясь опытом с педагогами.

С выходом на заслуженный отдых Екатерина Николаевна решила освоить новые для себя техники: акварель и графику, изготовление игрушек из полимерной глины и ваты. В Центре информационных технологий представлены стразу две ее выставки — графика и игрушки.

В галерее работ Екатерины Михайловой «Мечты сбываются» — графические и акварельные картины с изображением животных, натюрморты и пейзажи, портреты. В стеклянной витрине представлены игрушки из ваты и полимерной глины. Эти работы мастерица называет «учебными». По ее словам, она пока не определилась с выбором своего стиля, ей интересны разные направления и техники исполнения. Некоторые работы выполнены по мастер-классам, марафонам и референсам с работ мастеров.

С экспозициями Екатерины Михайловой можно будет познакомиться до 14 февраля по адресу: Гатчина, ул. Рощинская, д.8, Центр информационных технологий.

Подготовила Юлия Лысанюк