Новые трансформаторы для Гатчинского округа

Энергетики заменили два силовых трансформатора на объекте, увеличив общую мощность подстанции с 32 до 50 МВА.

Модернизация стала частью программы «Россети Ленэнерго» по замене перегруженных трансформаторов. Во время работы подача электричества потребителям осуществлялась через резервные схемы электроснабжения, сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго»

- Увеличение мощности ключевой для района подстанции снижает риски перегрузок и создает дополнительный резерв, что позволяет повысить устойчивость сети к пиковым нагрузкам. В результате проведенных работ повышена надежность электроснабжения для более 18 тысяч жителей в 15 населенных пунктах, а также культурных и сельскохозяйственных объектов, среди которых музей «Дом станционного смотрителя» и птицефабрика в Батово, – отметил первый заместитель директора-главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин.