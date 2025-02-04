Новые трансформаторы для Гатчинского округа
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» провели модернизацию подстанции 110 кВ, которая обеспечивает электричеством жителей Гатчинского округа.
Энергетики заменили два силовых трансформатора на объекте, увеличив общую мощность подстанции с 32 до 50 МВА.
Модернизация стала частью программы «Россети Ленэнерго» по замене перегруженных трансформаторов. Во время работы подача электричества потребителям осуществлялась через резервные схемы электроснабжения, сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго»
- Увеличение мощности ключевой для района подстанции снижает риски перегрузок и создает дополнительный резерв, что позволяет повысить устойчивость сети к пиковым нагрузкам. В результате проведенных работ повышена надежность электроснабжения для более 18 тысяч жителей в 15 населенных пунктах, а также культурных и сельскохозяйственных объектов, среди которых музей «Дом станционного смотрителя» и птицефабрика в Батово, – отметил первый заместитель директора-главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин.