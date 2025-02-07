Ленобласть движется к стопроцентной сортировке отходов

«С 2025 года стартовала реализация федерального проекта "Экономика замкнутого цикла". Его целевые параметры обозначены в указе Президента о национальных целях развития. Работа по достижению этих ориентиров уже началась. Только в прошлом году были введены объекты обращения с твердыми коммунальными отходами совокупной мощностью более 4 млн т. Масштабы и темпы строительства должны только нарастать, граждане должны видеть качественные изменения в сфере обращения с отходами – строгое соблюдение графика вывоза и современные объекты их обработки», – сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер также отметил положительный опыт организации работы в сфере обращения с отходами в Ленинградской области. По его словам, сегодня в агломерации работает экономически устойчивый региональный оператор, достаточно контейнеров и мест накопления. Уже сейчас в области сортируется более 60% отходов.

Но как добавил Александр Дрозденко, работа в этом направлении продолжается, главная цель — сортировать 100% своих отходов и увеличить долю вторичного сырья в производстве. Для этого уже создан современный завод по сортировке и переработке в Кингисеппском районе. На очереди — Всеволожский.

В Гатчинском округе в экопромпарке ППК «РЭО» готовятся к вводу мощности по производству вторичного сырья из пластика, шин и стекла.

Регион субсидировал муниципалитетам на создание 4300 новых контейнерных площадок и закупку свыше 1200 новых контейнеров для раздельного сбора, расширен парк спецтехники для транспортировки отходов.

Также в области ведется работа по рекультивации устаревших объектов накопления отходов — уже ликвидированы свалки в Светогорске и Сосновом Бору. На очереди — полигоны в Приозерске и Кингисеппе.