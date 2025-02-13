Дала попить святой водички и стащила крестик

В конце августа в гатчинскую полицию поступило заявление от 86-летней жительницы Гатчины. Днем она встретила возле своего дома на улице Радищева незнакомую женщину, которая сообщила, что идет из церкви, и предложила ей немного святой воды для улучшения здоровья. Они зашли вместе домой к пенсионерке, а после ухода гостьи, вечером, обнаружилось отсутствие 500 рублей и золотой цепочки с крестиком стоимостью 30 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Оперативники вели розыск преступницы, и в начале февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность воровки – ею оказалась неоднократно судимая 77-летняя жительница Вырицы Валентина Б., находящаяся под арестом за другое преступление.

Из следственного изолятора УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области гражданку Б. этапировали в ИВС УМВД России по Гатчинскому району для участия в следственных действиях. Следствие продолжается.