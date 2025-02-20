Лыжные гонки пенсионеров
Продолжается Спартакиада пенсионеров Гатчинского муниципального округа. 13 февраля в Орловой роще состоялся 2-й этап - соревнования по лыжным гонкам.
На старт лично-командных соревнований вышли 8 команд – 63 участника. Им предстояло преодолеть на время свободным стилем 1,3 км.
Поздравляем победителей и призеров личного первенства на дистанции 700 метров:
- среди женщин: 1 место - Ангелина Татарина, 1945 г.р., команда «Сильвия ветераны», 2 место - Валентина Прокофьева, 1941 г.р., «Фортуна», 3 место - Валентина Гуменникова, 1956 г.р., «Фортуна»;
- среди мужчин: 1 место - Андрей Петров, 1965 г.р., «Электроприбор», 2 место - Тимофей Анисимов, 1956 г.р., «Арена», 3 место - Дмитрий Васильев, 1960 г.р., «Сильвия ветераны».
По сумме мест лучших шести результатов были подведены итоги в командном зачете: 1 место – «Торпеда», 2 место – «Фортуна», 3 место – «Сильвия ветераны», 4 место – «Маяк», 5 место – «Арена», 6 место – «Школа третьего возраста», 7 место – «Электроприбор», 8 место – «Мариенбург».