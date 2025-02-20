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Житель Вырицы осужден за кражу на железнодорожной станции

Гатчинский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину).

Рубрики:  Криминал

Суд установил, что в мае 2024 года мужчина, находясь в здании турникетного павильона железнодорожной станции Вырица, похитил мобильный телефон пассажира, причинив ему значительный материальный ущерб.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.