Работникам «Скорой помощи» в Ленинградской области увеличат зарплату

Увеличение выплат установлено с учетом дифференциации размеров в зависимости от численности населенного пункта по аналогии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2023 № 2568.

Так, для населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. человек:

заведующим отделением (подстанцией) скорой медицинской помощи, врачам скорой медицинской помощи, врачам анестезиологам-реаниматологам – 38500 рублей,

старшим врачам – 18500 рублей,

старшим фельдшерам, фельдшерам скорой медицинской помощи – 23000 рублей,

медицинским сестрам (братьям), медицинским сестрам (братьям) -анестезистам – 13000 рублей,

медицинским сестрам (братьям) и фельдшерам по приему вызовов и передаче их выездным бригадам – 10500 рублей,

водителям автомобиля (скорой медицинской помощи) – 15000 рублей.

Для населенных пунктов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек:

заведующим отделением (подстанцией) скорой медицинской помощи, врачам скорой медицинской помощи, врачам анестезиологам-реаниматологам – 17500 рублей,

старшим врачам – 9250 рублей,

старшим фельдшерам, фельдшерам скорой медицинской помощи –11500 рублей,

медицинским сестрам (братьям), медицинским сестрам (братьям) -анестезистам – 6500 рублей,

медицинским сестрам (братьям) и фельдшерам по приему вызовов и передаче их выездным бригадам – 5250 рублей,

водителям автомобиля (скорой медицинской помощи) –15000 рублей.

Информация предоставлена Комитетом по здравоохранению Ленинградской области