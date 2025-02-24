Работникам «Скорой помощи» в Ленинградской области увеличат зарплату
В целях привлечения и сохранения медицинских работников, а также иного персонала (водителей автомобиля), в службе скорой медицинской помощи государственной системы здравоохранения Ленинградской области с 1 января 2025 года увеличены выплаты работникам скорой медицинской помощи. Выплаты дифференцированы по территориям и должностям работников.
Увеличение выплат установлено с учетом дифференциации размеров в зависимости от численности населенного пункта по аналогии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2023 № 2568.
Так, для населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. человек:
заведующим отделением (подстанцией) скорой медицинской помощи, врачам скорой медицинской помощи, врачам анестезиологам-реаниматологам – 38500 рублей,
старшим врачам – 18500 рублей,
старшим фельдшерам, фельдшерам скорой медицинской помощи – 23000 рублей,
медицинским сестрам (братьям), медицинским сестрам (братьям) -анестезистам – 13000 рублей,
медицинским сестрам (братьям) и фельдшерам по приему вызовов и передаче их выездным бригадам – 10500 рублей,
водителям автомобиля (скорой медицинской помощи) – 15000 рублей.
Для населенных пунктов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек:
заведующим отделением (подстанцией) скорой медицинской помощи, врачам скорой медицинской помощи, врачам анестезиологам-реаниматологам – 17500 рублей,
старшим врачам – 9250 рублей,
старшим фельдшерам, фельдшерам скорой медицинской помощи –11500 рублей,
медицинским сестрам (братьям), медицинским сестрам (братьям) -анестезистам – 6500 рублей,
медицинским сестрам (братьям) и фельдшерам по приему вызовов и передаче их выездным бригадам – 5250 рублей,
водителям автомобиля (скорой медицинской помощи) –15000 рублей.
Информация предоставлена Комитетом по здравоохранению Ленинградской области