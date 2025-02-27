Акция «Редкая фракция» 1 марта пройдет в Гатчине

Не будут принимать:

Небутылочный ПЭТ

ПАУЧИ от влажных кормов

Упаковку от сухих кормов и кофе

Упаковку от заморозки c/ldpe

Будут принимать КЕРАМИКУ (посуда, горшки, любые изделия) и ФАРФОР. Позже будет отдельный пост. Если у вас большое количество, приносите сразу в коробках или мешках, пожалуйста. Территориально керамику будут принимать рядом с металлом.

ПЕНОПЛАСТ.

В акции примет участие Благотворительный фонд "Благо Дари", поэтому можно принести что-то для их подопечных. В особенности нужны консервы: мясные, рыбные, сгущенка, а также средства женской гигиены. Полный список: https://vk.com/topic-136134674_40594693.

Ещё волонтёры Благодари с радостью примут паучи для котиков АЛЬТЕРА ВИТА - Центр спасения животных.

Просьба не приходить раньше 11-00 и позже 13-00. До начала акции нам необходимо расставить оборудование и волонтёров, а после грузить и отправлять машины с сырьём.

Актуальный список фракций и вещей на реюз находится в специальной теме: https://vk.com/topic-67374991_49071522.

Напоминаем, что у нас есть подборка постов-подсказок о принимаемых фракциях: https://vk.com/wall-67374991_18291.