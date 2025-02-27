Как поставить диагноз и реанимировать маммограф?

Жительницы Гатчинского округа пожаловались, что в поликлиниках не работают маммографы – невозможно пройти диспансеризацию. Как пояснили в Гатчинской клинической межрайонной больнице, дело обстоит не так фатально: маммограф в поликлинике на ул. Урицкого был в ремонте, но уже начал обслуживать пациенток. Работает маммограф и в Сиверской больнице. С остальными, действительно, сложности.

Выход из строя маммографа – это проблема. Организации, которые выиграли конкурс и получили госконтракты на обслуживание оборудования, оказались не в состоянии оперативно производить ремонт. Причины разные: то не хватает специалистов, то детали поставляются слишком долго, то не выявить причину поломки и т.д.

Формально в распоряжении Гатчинской КМБ – четыре маммографа: в Сиверской районной больнице, в поликлинике на Аэродроме, в «семиэтажке» и передвижной. Маммограф в Сиверской исправен и функционирует, маммограф на Аэродроме вышел из строя, и ремонтники не могут диагностировать неисправность. Передвижной маммограф больше года находится в ремонте и вряд ли удастся его реанимировать: он эксплуатируется с 2016 года и уже морально и физически устарел, степень износа оборудования – порядка 80%.

Маммограф в городской поликлинике на ул. Урицкого, 1 отремонтирован и начал работать в тестовом режиме: уже в пятницу пять женщин успешно прошли исследование. По окончании пробного периода маммограф будет запущен на полную мощность.

В планах Гатчинской КМБ – обновление парка передвижного оборудования. Заявки на приобретение новых передвижных маммографических и флюорографических комплексов направлены в комитет по здравоохранению Ленинградской области.

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