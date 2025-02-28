Победа «Торпеды»

Шахматы – это третий этап Спартакиады пенсионеров из девяти. 8 команд боролись за лучшие позиции в данном виде.

Победителем турнира стала команда «Торпеда» из Сиверского поселения. Ее участники завоевали 22 очка. В состав команды входили: Игорь Пестер, Михаил Баюнов, Анатолий Гончаров и Ирина Фролова.

За вторую ступень пьедестала боролись сразу несколько команд, в более выигрышной ситуации была «Фортуна», она и взяла «серебро» - 19 очков. А вот «Сильвия-ветераны», отставая на очко от «Арены», сумела обойти ее на пол-очка, завоевав 17 очков.