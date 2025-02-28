Победа «Торпеды»
В Гатчине в шахматном клубе «Дебют» прошли шахматные баталии в рамках 12-й Спартакиады пенсионеров Гатчинского округа.
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Шахматы – это третий этап Спартакиады пенсионеров из девяти. 8 команд боролись за лучшие позиции в данном виде.
Победителем турнира стала команда «Торпеда» из Сиверского поселения. Ее участники завоевали 22 очка. В состав команды входили: Игорь Пестер, Михаил Баюнов, Анатолий Гончаров и Ирина Фролова.
За вторую ступень пьедестала боролись сразу несколько команд, в более выигрышной ситуации была «Фортуна», она и взяла «серебро» - 19 очков. А вот «Сильвия-ветераны», отставая на очко от «Арены», сумела обойти ее на пол-очка, завоевав 17 очков.
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