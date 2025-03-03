В перинатальном центре в Гатчине спасли новорожденного малыша

Ребенок родился в Сланцах, тревогу забила неонатолог Сланцевской больницы Татьяна Николаевна Ласкина. Она вовремя заметила критическое повышение билирубина в крови у малыша и диагностировала гемолитическую болезнь новорожденного. Оперативно пробы крови мамы и ребенка были отправлены в Центр крови Ленинградской области в Тосно, где в экстренном порядке провели индивидуальный подбор донорских эритроцитов, подходящих для трансфузии конкретно этому новорожденному.

«У ребенка и у матери оказалась одна и та же группа крови и резус-фактор: 0+. Однако в крови у матери были обнаружены антитела к антигену «с» системы Rhesus, а у ребенка на эритроцитах присутствовал антиген «с» системы Rhesus. Анти-с антитела являются причиной гемолитичекой болезни плода и новорожденного в 8,5% случаях», - рассказала заведующая отделом лабораторной диагностики Дарья Александровна Фомичева.

Оперативно кровь была доставлена в Ленинградский областной перинатальный центр, куда уже привезли малыша из Сланцев.

«Наши специалисты организовали маршрутеризацию маленького пациента и постоянно находились на связи и с Центром крови, и с неонатологом из Сланцев, которая сопровождала его в пути до Гатчины. При поступлении в перинатальный центр у ребенка была диагностирована желтуха новорожденного и тяжелая анемия. Мы тут же провели ему гемотрансфузию. В настоящее время он находится под наблюдением врачей реанимации новорожденных, получает фототерапию. После прохождения необходимых обследований в центр поступила и его мама, которая имеет возможность посещать малыша в удобное время», - рассказал заведующий отделением реанимации новорожденных и недоношенных детей Ленинградского областного перинатального центра Владислав Евгеньевич Сальников.

Отметим, что гемолитическая болезнь - одно из опасных состояний в период новорожденности. Она возникает из-за развивающейся несовместимости матери и ребёнка по резус-фактору либо из-за группы крови. Реже причиной подобного состояния могут становиться некоторые иные антигены материнского организма и младенческого. В результате эритроциты плода, отвечающие за перенос кислорода в ткани, активно разрушаются антителами, которые производит материнский организм и затем они проникают через плацентарный барьер.

Источник фото: https://vk.com/lopc47