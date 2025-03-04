В фонде «Защитники Отечества» Ленинградской области экипировали спортсменов — ветеранов СВО

Напутственные слова участникам сборной сказал руководитель филиала фонда Сергей Галяев и начальник отдела ГАУ ЛО «Центр спортивной подготовки» Константин Иванов.

«Вы будете лицом Ленинградской области, фонд «Защитники Отечества», Комитет по спорту Ленинградской области и Губернатор области Александр Дрозденко сделали всё, чтобы ваши тренировки проходили комфортно и эффективно, чтобы у вас была самая лучшая и удобная форма. Надеюсь, что многие из вас после Кубка продолжат заниматься спортом, возможно, даже на профессиональном уровне, войдут в паралимпийские сборные области», — подчеркнул Сергей Галяев.

«Председатель комитета по спорту Вячеслав Комаров передает вам пожелание успешно выступить, представить наш регион на спортивных играх и огромную благодарность за ту работу, которую вы делали, делаете и будете делать», — рассказал Константин Иванов.

Регион представят 8 ветеранов СВО, 6 — в дисциплине «Следж-хоккей», еще 2 — в дисциплине «горные лыжи». Спортсменам выдали брендированные спортивные куртки, толстовки, штаны и ботинки. Тренировки проходят дважды в неделю. Отправку спортсменов на соревнования также обеспечит регион.