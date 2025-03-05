Первенство Гатчинского муниципального округа по дзюдо
В Гатчине 1 марта состоялось Первенство Гатчинского муниципального округа по дзюдо среди юношей и девушек 2011–2012 г.р. (до 15 лет) и 2013–2014 г.р. (до 13 лет).
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных спортивных клубов.
У клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» – 12 медалей, из которых семь – высшей пробы. Поздравляем победителей и призеров:
- 1 место: Генрих Дудин, Тимур Хисамов, Алексей Шемуранов, Даниил Петров, Александр Куриленков, Глеб Сидоров, Алина Кулешова;
- 2 место: Ильнур Хисамов;
- 3 место: Михаил Шубовский, Сергей Востряков, Артем Кулешов, Артур Адольшин.
В активе спортсменов СК «Вырица» – 8 медалей в разных весовых категориях:
- 1 место: Андрей Колмыков, Леонид Пальтов;
- 2 место: Артем Колмыков, Максим Пальтов, Константин Сомряков;
- 3 место: Георгий Соркисов, Сергей Петров, Александр Утинков.
Это были не просто соревнования, это был отбор на Первенство Ленинградской области, которое состоится 15–16 марта в Выборге.