Первенство Гатчинского муниципального округа по дзюдо

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных спортивных клубов.

У клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» – 12 медалей, из которых семь – высшей пробы. Поздравляем победителей и призеров:

- 1 место: Генрих Дудин, Тимур Хисамов, Алексей Шемуранов, Даниил Петров, Александр Куриленков, Глеб Сидоров, Алина Кулешова;

- 2 место: Ильнур Хисамов;

- 3 место: Михаил Шубовский, Сергей Востряков, Артем Кулешов, Артур Адольшин.

В активе спортсменов СК «Вырица» – 8 медалей в разных весовых категориях:

- 1 место: Андрей Колмыков, Леонид Пальтов;

- 2 место: Артем Колмыков, Максим Пальтов, Константин Сомряков;

- 3 место: Георгий Соркисов, Сергей Петров, Александр Утинков.

Это были не просто соревнования, это был отбор на Первенство Ленинградской области, которое состоится 15–16 марта в Выборге.