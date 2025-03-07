Автобусный хулиган задержан в Гатчине

4 марта в 17:20 в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступила телефонограмма из медучреждения о том, что в 16:40 к ним с химическим ожогом глаз обратился 68-летний житель села Русско-Высоцкое, который после оказанной медицинской помощи был в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение.

Чуть позже в полицию поступила еще одна телефонограмма об обращении 74-летней жительницы Гатчины с аналогичными повреждениями.

Полицией установлено, что в тот день в автобусе, двигавшемся по маршруту № 21 по Пушкинскому шоссе, у пострадавшего мужчины произошел конфликт с неизвестным пассажиром.

Последний распылил в сторону оппонента содержимое перцового баллончика, при этом в салоне находились другие пассажиры, одна из которых также пострадала, после чего злоумышленник вышел из автобуса.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

5 марта 2025 года в 17:55 у дома 26 по улице Карла Маркса в городе Гатчина в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками угрозыска за задержан ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области