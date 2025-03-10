В Ленинградской области изъято 5 килограммов наркотиков

Входе проведенных оперативно-розыскных мероприятий из нарколаборатории, организованной подозреваемым во Всеволожском районе, изъято около 5 кг наркотического средства мефедрон, а также более 100 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические вещества.

Поданному факту Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Лицо, причастное к организации данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу.

В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области