В Ленинградской области изъято 5 килограммов наркотиков
В рамках реализации комплекса мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 и ч. 5ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».
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Входе проведенных оперативно-розыскных мероприятий из нарколаборатории, организованной подозреваемым во Всеволожском районе, изъято около 5 кг наркотического средства мефедрон, а также более 100 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические вещества.
Поданному факту Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Лицо, причастное к организации данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу.
В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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