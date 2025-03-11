За оправдание теракта – до 7 лет

Правоохранители задержали в Гатчинском округе 52-летнего безработного, который в Telegram-канале публиковал одобрительные комментарии под новостями о подрыве автомобиля военнослужащего в Москве, произошедшего 24 июля 2024 года. Напомним, в июле прошлого года в Москве на Синявинской улице на видеокамеру попал эпизод, как в половине третьего ночи мужчина в светлой толстовке подходит к припаркованному во дворе автомобилю Toyota Land Cruiser и устанавливает взрывчатку на днище машины в районе сиденья водителя. В 6:20 утра хозяин автомобиля и его супруга садятся в машину. Водитель заводит двигатель, и тут раздается взрыв.

Офицеру оторвало ступни самодельной бомбой. Его жене посекло лицо осколками. Кадровый офицер выжил благодаря хладнокровию и своевременной самопомощи.

Личность диверсанта была установлена: завербованный ВСУ Евгений Серебряков успел сбежать в Турцию, где его и задержали в Бодруме при помощи турецких спецслужб.

А в отношении гатчинского комментатора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ: публичное оправдание терроризма. Санкция статьи предусматривает наказание в диапазоне от штрафа в 300 тысяч рублей – до лишения свободы сроком от пяти до семи лет.