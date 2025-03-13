Гатчинский хирург Евгений Серезлеев получил международное признание

Хирург-онколог, эндоскопист Евгений Серезлеев был приглашен на международную конференцию The Iconic «Люди дела» в Дубае, проходившую в филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, где выступил с докладом о своей работе в Гатчинской больнице – через призму организации Российской системы здравоохранения. Слушатели – представители разных стран и в том числе российские релоканты – были немало удивлены и принципиальным подходом к медицинской помощи в России, и возможностями Гатчинской больницы.

Молодой хирург-онколог Евгений Серезлеев приехал работать в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу из Пензы, где он получил медицинское образование, окончил ординатуру, работал в онкодиспансере и в экстренной больнице. На его счету – больше тысячи операций в абдоминальной хирургии и свыше полутора тысяч – на молочной железе. На конференции в Дубае Евгений Серезлеев был награжден международной премией «Человек – миру»: это международное признание в области сохранения здоровья.

- Евгений Сергеевич, как вы оказались на этой конференции? И, безусловно, обывателей волнует вопрос, кто финансировал поездку…

- Меня пригласили организаторы конференции выступить с докладом о том, какие операции мы делаем в Гатчинской больнице и т.д. Я решил совместить приятное с полезным и поехал на эту конференцию во время своего законного отпуска и за свой счет: купил билеты, оплатил проживание в отеле и в Дубае тратил исключительно собственные деньги. Ни больница, ни комитет по здравоохранению не имели к этому никакого отношения, и финансовый вопрос даже не обсуждался – это было мое личное решение и моя ответственность.

- О чем вы рассказывали на конференции?

- Я говорил о достижениях Гатчинской больницы и в хирургии, и в кардиологии, и в травматологии, но главное, мне хотелось донести до слушателей мысль о том, что мы здесь пытаемся – и довольно успешно! – поставить на рельсы ту систему здравоохранения, которая была изначально задумана в Российской Федерации. И участники конференции – из России, Великобритании, Канады, Америки и ОАЭ – согласились со мной, что система здравоохранения в России – лучшая в мире.

- Почему?

- В некоторых странах этой системы нет как таковой – процветает исключительно частный бизнес, как, например, в Арабских Эмиратах. А в России очень хорошая государственная система здравоохранения, просто не каждый главврач умеет с ней работать.

У нас – полное равноправие: много ты зарабатываешь или мало, взрослый ты или ребенок, пенсионер или работающий – в любом случае ты должен получить и получишь медицинскую помощь. Я рассказал на конференции о том, что в Гатчине мы сейчас настраиваем – возвращаем обратно – эту систему, как она изначально задумывалась. Чтобы пациенты получали медпомощь быстро, качественно и безопасно. Естественно, это очень непросто в наших условиях, потому что полтора года назад, когда мы начинали, больница находилась совсем в плачевном состоянии.

Суть моего доклада заключалась в том, чтобы показать нашу систему (в моем случае это хирургия) и то, как ее можно настроить и запустить даже там, где она, казалось, была забыта. И что система здравоохранения РФ в принципе применима для всех стран.

- То есть за границей ничего похожего нет?

- Для граждан других стран это вообще непонятно: как, не имея больших денег и дорогой страховки, ты можешь получить помощь, начиная от осмотра терапевта в поликлинике и заканчивая онкологической и высокотехнологичной медицинской помощью. Для них этого не существует: пациент приезжает, платит деньги – получает помощь. Нет денег – нет помощи.

На конференции присутствовал доктор, который 25 лет проработал в Америке, и теперь его пригласили на работу в Дубай. И он говорит: в Америке может быть очень хорошая клиника, как и в Дубае, она может быть даже лучшая в мире. Но! Хирург прооперировал пациента, у которого есть деньги на эту дорогостоящую операцию, пациент вышел за дверь клиники – и на этом медицина заканчивается. Что с ним происходит дальше, никого не волнует.

А у нас в любом регионе РФ одна и та же система: в Санкт-Петербурге, в Самаре, в Пензе, в Саратове, в Ямало-Ненецком автономном округе ты придешь в поликлинику, где тебя осмотрит терапевт и направит дальше к узким специалистам – по полису ОМС. Конечно, далеко не все в этом процессе гладко, и многое еще предстоит исправлять, но система везде одна, и она работает.

Раньше мы думали: в Америке и в Европе лучшие в мире врачи и лучшая медицина. А теперь оказывается, что и в России крутая система здравоохранения, и врачи крутые, и мы можем делать операции наравне со всем миром. Хотелось и об этом рассказать. Многие участники конференции были очень удивлены, что мы в своей районной больнице можем оказывать высокотехнологичную помощь по кардиохирургии, по общей хирургии.

Для Дубая это вообще не характерно. Есть супер-клиника, там тебе окажут помощь – но за деньги. Низший и средний класс никогда туда не попадет. Но даже если хватило денег на операцию, что с тобой будет происходить дальше, никого не интересует. И если не хватило денег – тоже никого не интересует, где и как ты будешь лечиться.

Хороший пример. Там на встрече мы общались с нашими соотечественниками, которые уже давно живут в Дубае. У женщины обнаружили злокачественное образование шейки матки, когда она поступила в экстренный стационар с кровотечением. Ее прооперировали исключительно по поводу кровотечения, т.е. удалили то место, где есть новообразование – и все. А так по онкологическим принципам делать нельзя!

Если мы делаем операцию на органе со злокачественной опухолью, мы должны соблюдать онкологические стандарты – выполнить лимфодиссекцию и т.д., много аспектов. А там, когда пациентка поступила экстренно, у них одна задача: чтобы она не умерла. Т.е. они прооперировали, нарушили все возможные правила и своды онкохирургии и отпустили с миром, сказав, что можно сделать химиолучевую терапию, сделать КТ, и это будет стоить от 100 тысяч дирхам. Есть у тебя деньги или нет – это никого не волнует. Мы спасли тебе жизнь здесь и сейчас.

- А как у нас?

- У нас даже в экстренных хирургических стационарах кишечная непроходимость, вызванная новообразованиями, автоматически оперируется по стандартам онкохирургии. Раньше как это происходило? Есть кишечная непроходимость, мы увидели в животе опухоль – вывели стому, выписали пациента и отправили по «большому адронному коллайдеру» – к онкологу и т.д. По статистике, из 108 пациентов на операцию в областной онкодиспансер попадали только восемь, остальные по пути терялись. Сейчас очень многие хирурги имеют дополнительное образование онкологов и знают онкологические принципы хирургии. И мы стараемся оперировать по онкологическим принципам, чтобы пациент был излечен от этого рака.

Чтобы такое было в Америке или в Дубае – они себе даже представить не могут: «Зачем? Нам же не заплатили за это». А в России делается так, как положено, и бесплатно. Хотелось показать, что наша система на самом-то деле очень крутая.

- Как эффект?

- Я услышал эту обратную связь. Оказалось, что мы молодцы, учитывая, что мы строим медицину на местах на фоне недостачи бюджета, нехватки кадров и т.д. Когда мне напрямую доктора в Дубае говорят: «Вы делаете это при ваших ограниченных финансах, а у нас здесь нескончаемый поток денег – представляете, что можно сделать здесь?»

Поэтому я очень горд, что у меня была возможность выступить с этой идеей и рассказать людям, чем мы занимаемся. И я рад, что люди воодушевлены, особенно релоканты, которые уехали из России.

- Евгений Сергеевич, на этой оптимистичной ноте в самый раз пригласить к вам на работу специалистов. Кого ждут сегодня на хирургии в Гатчинской КМБ?

- Мы будем рады всем – среднему и младшему медперсоналу и даже лифтерам, но, прежде всего, нам требуются хирурги – те, кто готов обучаться, кто смотрит с перспективой в медицину и в будущее здравоохранения России – мы уже не можем жить в прошлом и работать, как раньше. Кто готов погрузиться в работу, развиваться и делать здравоохранение лучше, безопаснее, качественнее, выводить его на международный уровень, потому что запрос такой есть. В нашей клинике развитие для хирурга – безграничное, мы проводим и плановые, и экстренные операции. Если кто-то готов развивать новое направление, главврач всячески это поддерживает, но хирург должен понимать, что его детище – это его ответственность, должна быть обеспечена исключительно безопасная хирургия – полный цикл. Например, некоторые молодые хирурги предлагают: «Давайте развивать бариатрическую хирургию (лечение ожирения)». Давайте. А где у нас необходимые для этого эндокринолог, психолог, диетолог? Надо отдавать себе отчет в своих планах и действиях.

- Насколько сейчас загружено хирургическое отделение, много операций?

- Поток пациентов очень сильно вырос. Мы с главным врачом уже обсуждали идею открытия второй смены операционного блока, потому что в одну смену мы не справляемся и сталкиваемся с растяжением периода ожидания плановой госпитализации. Нам хочется уменьшить время ожидания операций, а из-за большого потока пациентов мы не успеваем. Так что речь идет об открытии второй смены, чтобы сделать субботу и воскресенье тоже операционными днями. Я думаю, мы в любом случае к этому придем.

- Вы практикуете технологию fast track – «быстрого пути»?

- Да. Мы стараемся, чтобы пациенты не залеживались, и малоинвазивные методики этому способствуют. Сейчас в нашем отделении на 30 койках пролечивается 170 человек в месяц. Общая хирургия вмещает в себя огромный спектр. Это ургентные и не ургентные – плановые – операции: заболевания желчного пузыря, кишечника, грыжи передней брюшной стенки, паховые грыжи, много пациентов приходит после онкологических операций на восстановление целостности кишки (когда часть кишки убрана), с новообразованиями молочной железы. И лучше лишний раз прийти провериться.

- Как попасть к вам на прием?

- Я принимаю каждую пятницу в поликлинике на Урицкого, 1, с 14:00 до 16:00. Можно записаться через колл-центр, либо участковый хирург при необходимости может записать ко мне на прием.

- Евгений Сергеевич, за что вас наградили на конференции в Дубае?

- Это международное признание в рамках The Iconic «Люди дела», награда называется «Человек – миру». Меня удостоили за то, что я работаю не только ради собственного блага, но и для развития медицины.

Беседовала Екатерина Дзюба