Грабёж ради сыра с голубой плесенью

23 марта, днем, в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение из универсама «Дикси» на Рощинской, 20: молодая пара – мужчина и женщина – открыто вынесли из магазина товар, не реагируя на крики и замечания продавцов, а когда администратор бросилась их догонять, грабители распылили в ее сторону газ из перцового баллончика и скрылись.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, следственно-оперативная группа. Приметы предполагаемых преступников были переданы в эфир. Часа не прошло, как подозреваемые были задержаны. По имеющимся приметам экипаж ППСП задержал парочку на улице Чкалова. Злоумышленники – 21-летняя жительница Тосненского района и 24-летний житель Гатчины, оба неработающие – были доставлены в дежурную часть и полностью изобличены в содеянном.

У подельников изъяли похищенные в «Дикси» продукты: замороженные котлеты, пельмени, подсолнечное масло и сыр «дорблю».

А перцовый баллончик сделал свое дело: администратор обратилась за медицинской помощью, в Гатчинской КМБ у нее диагностировали химический ожог обоих глаз 1 степени. Возбуждено уголовное дело.