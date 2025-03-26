Культурно-патриотический проект «Гусли Победы» приедет в Ленинградскую область

Во время Великой Отечественной войны перед бойцами Советской армии в составе фронтовых концертных бригад выступали многие артисты. Среди концертных коллективов выделялась эстрадная фронтовая бригада Марийской филармонии под управлением марийского гусляра, просветителя и музыканта Павла Степановича Тойдемара. Артисты работали и на передовой, и в тылу, исполняя русские, марийские, башкирские, татарские, чувашские мелодии, песни советской эстрады. Такие концерты, благодаря народным интонациям, напоминавшие бойцам о родном доме, пользовались особым успехом у защитников нашей Родины. Неслучайно звание «Заслуженный артист Марийской АССР» П.С. Тойдемар получил в 1944 году, в самый разгар военных событий, переломивших ход истории, а орден Красной Звезды согласно приказу № 01183/н от 20 июля 1945 г. Павел Тойдемар получил вместе с Клавдией Шульженко.

Целью проекта «Гусли Победы» является воссоздание яркой и малоизученной страницы истории нашей страны - участия творческих коллективов в поддержании боевого духа у бойцов Красной армии. Напоминание о том, что великая Победа ковалась в том числе благодаря военным артистам, не жалевшим сил и поддерживавшим своими выступлениями советских бойцов, патриотическое воспитание молодого поколения через доступные форматы подачи материала - мультимедийные музейные планшеты, уникальный визуальный ряд (короткометражный фильм о проекте), концертные выступления с воссозданным репертуаром военного времени в исполнении молодежи (студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая») и профессионалов (артистов ГАУК Республики Марий Эл «Марийская государственная филармония имени Якова Эшпая»).

Проект реализуется впервые и содержит уникальные составляющие:

- впервые зрители услышат воссозданное звучание гуслей Тойдемара, которое слышали бойцы Красной армии - музейные гусли Тойдемара воссозданы современным мастером и прозвучат в концертной части проекта;

- впервые прозвучат песни военного времени из фондов Марийского национального музея, архивов Республиканской национальной библиотеки, ГБНУ при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М.Васильева»;

- впервые жители г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области познакомятся с малоизученными историческими фактами нашей многонациональной страны (концерт сопровождает интерактивная выставка). На шести мультимедийных планшетах будет рассказано об истории гуслей, фронтовых бригадах и современном участии творческих коллективов Марий Эл в деле поддержания духа участников специальной военной операции.