Приближается весенняя охота! Вы готовы?

Как известно, наш регион делится на две зоны – южную и северную. Гатчинский округ вместе с Волосовским, Кингисеппским, Киришским, Ломоносовским, Лужским, Сланцевским и Тосненским районами относится к первой – южной – зоне, где охота наступает раньше.

Сроки весенней охоты в первой зоне в 2025 году:

- гусь, селезень утки – с 3-й субботы апреля в течение 10 дней, т.е. с 19 по 28 апреля;

- вальдшнеп, тетерев, глухарь – с 4-й субботы апреля в течение 10 дней, т.е. с 26 апреля по 5 мая;

- охота с подсадными (манными) утками разрешена с 26 апреля по 25 мая.

Во вторую зону входят Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский и Тихвинский районы. Для этой зоны установлены следующие сроки весенней охоты:

- гусь и селезень утки: с 26 апреля по 5 мая;

- вальдшнеп, тетерев и глухарь: с 3 по 12 мая;

- охота с подсадными утками: с 26 апреля по 25 мая.

Регламент строгий

Важно помнить, что весенняя охота регламентирована строже, чем, к примеру, охота в осенне-зимний сезон. В Ленинградской области, как и по всей России, весенняя охота ведется исключительно на определенные виды пернатой дичи и с соблюдением строгих правил.

Основные правила весенней охоты:

- на самцов глухарей: разрешен отстрел 1 глухаря за сезон, охота проводится на току с подхода;

- на токующих самцов тетеревов: разрешен отстрел 2 тетеревов за сезон, охота ведется из укрытия;

- на вальдшнепов: допустимая норма добычи – 5 вальдшнепов в сутки, охота разрешена на вечерней тяге;

- на селезней уток: разрешен отстрел 3 селезней в сутки, охота проводится из укрытия с использованием подсадной утки, чучел или манка;

- на гусей: допустимая норма добычи – 2 гуся в сутки, охота ведется из укрытия с обязательным использованием чучел/профилей, манных гусей или манка.

Обязательно проверьте документы! При себе охотник должен иметь охотничий билет, разрешение на охоту, путевку и разрешение на оружие.

Соблюдайте нормы и правила! Превышение допустимых норм добычи и способов весенней охоты недопустимо.

Весенняя охота на пернатую дичь запрещает охоту с подхода, за исключением охоты на глухаря на току. Для других видов охоты (на тетеревов, селезней и гусей) обязательно использование укрытий. При охоте на селезней уток разрешается отходить от укрытия для добора подранков на расстояние не более 300 метров, при охоте на гусей – до 500 метров.

Собаки на охоте

Использование собак на весенней охоте также имеет свои особенности. Согласно правилам охоты, запрещено использование собак и ловчих птиц для охоты на пернатую дичь в весенний период. Однако есть важное исключение: разрешено применять подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи и подачи добытой дичи.

Кто такие подружейные собаки?

Подружейные собаки – это группа пород, которые используются как помощники на охоте с ружьем. К ним относятся:

- ретриверы (лабрадор, золотистый ретривер);

- спаниели (русский охотничий, английский спаниель);

- легавые (курцхаар, дратхаар, сеттеры).

Всего насчитывается более 60 пород подружейных собак, каждая из которых обладает своими уникальными качествами.

Рекомендации

Во время охоты контролируйте собаку. Она должна работать только по команде и не преследовать дичь, что запрещено в весенний период.

Обеспечьте безопасность. Убедитесь, что собака не мешает другим охотникам и не создает опасных ситуаций.

Учитывайте породу. Не все собаки подходят для работы в период весенней охоты.

Плавсредства на весенней охоте

Согласно правилам охоты, запрещено использование любых плавательных средств (лодок, катеров и т.д.) для преследования, выслеживания, поиска, добычи пернатой дичи.

Разрешено использовать плавсредства для создания неподвижного укрытия (например, замаскированной лодки) и применять их для подбора и транспортировки уже добытой дичи.

Спешите оформить охотничий билет!

Если вы подумывали стать охотником, сейчас самое время! С 1 сентября 2025 года правила получения охотничьего билета станут значительно сложнее. Пока еще есть возможность оформить документ без лишних хлопот.

Что изменится с 1 сентября?

Согласно новым правилам, для получения охотничьего билета потребуется:

- сдать экзамен. Каждый заявитель должен будет пройти тестирование на знание охотничьего минимума;

- подготовить документы. Помимо заявления, нужно будет представить подтверждение навыков, входящих в охотничий минимум. Это может быть справка от охотничьей организации, подтверждение от опытных охотников или диплом об образовании в области охотоведения;

- потратить время. Процедура сдачи экзамена займет не менее 7 рабочих дней с момента подачи заявления, а в случае неудачи повторная попытка будет возможна только через три месяца.

До 1 сентября 2025 года охотничий билет выдается без экзаменов и дополнительных сложностей. Все, что нужно, – это подать заявление через портал

Госуслуг. Не упустите шанс! Охота – это не только увлекательное хобби, но и возможность стать ближе к природе, наслаждаться ее красотой и учиться бережному отношению к ее ресурсам.

Подробнее о получении охотничьего билета, разрешения на охоту – на официальном сайте комитета по охране, контролю и регулированию ис-пользования объектов животного мира Ленинградской области: fauna.lenobl.ru/

Екатерина Дзюба