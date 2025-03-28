Мошенники как «полиция нравов»

За попытку резко повзрослеть наказан был представитель юного поколения. 23 марта в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от молодого человека, ставшего жертвой мошеннического сайта. Потерпевшему стукнуло восемнадцать, и он решил отметить свое совершеннолетие. Зашел на сайт для вызова женщины легкого поведения – на час, где назначил встречу какой-то женщине, но, правда, сразу передумал и заблокировал ее. После этого ему стали поступать звонки от неизвестного гражданина, который представился Зауром, угрожал расправой и требовал перевести денежные средства за совершенную сделку. Парень испугался и перевел 19 тысяч рублей, а потом еще сорок тысяч – по номеру телефона, который указал вымогатель. Итого – 59 тысяч рублей. Однако преступники не угомонились, и звонки с угрозами продолжились. Тогда молодой человек понял, что это мошенники и обратился в полицию. «Дама по вызову» обошлась пацану недешево.