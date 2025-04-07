Гатчинскому округу — единую стратегию развития

«Гатчинский округ стал первым в Ленинградской области, где начнется подготовка единого документа стратегического развития. Это не просто формальность — это рабочий инструмент, который задаёт чёткие ориентиры по всем ключевым направлениям. Правительство области будет держать реализацию на контроле. Нам важно, чтобы по мере развития окружной системы такой подход стал нормой: когда каждый шаг — прозрачен, понятен и направлен на результат для людей», — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2025 года № 184-р утверждены порядок деятельности и состав комиссии по подготовке проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Гатчинского муниципального округа Ленинградской области (далее - Комиссия). Документ будет составлен для всего Гатчинского округа и станет основой комплексного развития. Завершить подготовку необходимо до конца 2027 года.