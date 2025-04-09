Маленькие гости большой пожарной части

В пожарной части малышей ждал теплый прием. Сотрудники 43 ПСЧ провели для ребят экскурсию, показав им пожарную технику и оборудование. Дети с восторгом рассматривали пожарные машины, с интересом слушали рассказы о том, как пожарные спасают людей и тушат пожары. Малышам даже предоставили возможность посидеть за рулем настоящей пожарной машины и примерить каску – мечта любого ребенка!

Особое внимание было уделено беседе о пожарной безопасности. Инспектор ОНДиПР Гатчинского округа в доступной и игровой форме рассказал детям о причинах возникновения пожаров, объяснил, как важно соблюдать правила пожарной безопасности дома и в детском саду. Ребята узнали, как правильно вызвать пожарных и что делать, если случился пожар. Инспектор ответил на многочисленные вопросы любознательных малышей, развеяв мифы и укрепив знания о безопасном поведении.

Экскурсия в пожарную часть оставила неизгладимое впечатление на воспитанников детского сада. Дети получили не только массу положительных эмоций, но и ценные знания, которые помогут им избежать опасных ситуаций. Такие мероприятия способствуют формированию культуры безопасности с самого раннего возраста и воспитывают уважение к профессии пожарного.