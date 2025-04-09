Тридцать первый Международный фестиваль «Литература и кино» продолжает прием заявок конкурсантов

В феврале стартовал прием заявок на участие в фестивале кинофильмов, в основу которых легли произведения классической и современной российской и зарубежной литературы, а также фильмов, рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей. Этот форум соберет начинающих и профессиональных кинематографистов России и мира на Гатчинской земле.

На сегодняшний момент в оргкомитет поступило более 80 заявок. Среди них 13 полнометражных игровых фильмов, 4 сериала-экранизации, 4 полнометражных детских игровых фильма, 13 анимационных работ, около 20 короткометражных игровых фильмов, 11 неигровых короткометражек и 15 полнометражных неигровых картин.

Напомним, что прием заявок на участие в конкурсной программе продлится до 17 апреля 2025 года. Заявку можно подать, заполнив форму на официальном сайте фестиваля www.likintfest.ru. Решение о включении фильма в конкурсную программу принимает отборочная комиссия, которая заканчивает работу 30 апреля 2025 года.

К участию в фестивале принимаются игровые и анимационные фильмы-экранизации и картины, созданные по мотивам литературных и драматических произведений, а также игровые сериалы-экранизации, неигровые и художественно-публицистические фильмы, созданные о жизни и творчестве писателей, поэтов, кинорежиссеров. Фестиваль принимает к участию игровые, документальные, анимационные короткометражные фильмы, созданные в течение 2024-2025 годов (по согласованию с Организационным комитетом фестиваля в конкурсную программу могут быть приняты картины, созданные ранее).

Традиционно в программу фестиваля войдут показы конкурсных работ, ретроспективные и специальные показы, творческие встречи, литературные вечера, тематические концерты и другие мероприятия.

Фестиваль пройдет при поддержке Администрации Гатчинского муниципального округа и Правительства Ленинградской области.

Президент фестиваля – Владимир Александрович Грамматиков — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург и преподаватель. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Лауреат Премии президента Российской Федерации.

Директор фестиваля – режиссёр, продюсер Михаил Славский.

Программный директор фестиваля – главный редактор портала «Работники ТВ» Сергей Симаков.

Призы кинофестиваля в 2025 году:

Приз за лучший фильм Фестиваля – Гран-при «Гранатовый браслет»*

Приз за лучший полнометражный неигровой фильм.

Приз за лучший полнометражный игровой фильм-экранизацию.

Приз за лучший полнометражный игровой детско-юношеский фильм-экранизацию.

Приз за лучший полнометражный игровой анимационный фильм-экранизацию.

Приз за лучший короткометражный неигровой фильм.

Приз за лучший короткометражный игровой художественный фильм-экранизацию.

Приз за лучший короткометражный анимационный фильм

Приз за лучший игровой сериал-экранизацию.

Приз за лучший сценарий-адаптацию для кино.

Приз за лучший сценарий-адаптацию для сериала.

Приз за лучшую мужскую роль.

Приз за лучшую женскую роль.

Приз имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму.

Приз имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу.

Приз зрительских симпатий.

Помимо основных номинаций в этом году будут вручены:

Приз читательского жюри

Приз попечительского совета

Специальные призы от партнеров

Вход на все мероприятия Фестиваля, кроме Церемоний Открытия и Закрытия Фестиваля традиционно остается свободным, но по предварительной регистрации.

Более подробная информация о регистрации, мероприятиях, программе, участниках и членах жюри будет размещаться на официальном сайте и страницах социальных сетей Фестиваля по мере появления. Подписывайтесь на каналы МКФ «Литература и кино»: ВК - vk.com/lik_fest; ТГ - t.me/likintfest