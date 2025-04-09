Тридцать первый Международный фестиваль «Литература и кино» продолжает прием заявок конкурсантов
С 17 по 21 июня в столице Ленинградской области – в городе Гатчина – пройдет Международный кинофестиваль «Литература и кино».
В феврале стартовал прием заявок на участие в фестивале кинофильмов, в основу которых легли произведения классической и современной российской и зарубежной литературы, а также фильмов, рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей. Этот форум соберет начинающих и профессиональных кинематографистов России и мира на Гатчинской земле.
На сегодняшний момент в оргкомитет поступило более 80 заявок. Среди них 13 полнометражных игровых фильмов, 4 сериала-экранизации, 4 полнометражных детских игровых фильма, 13 анимационных работ, около 20 короткометражных игровых фильмов, 11 неигровых короткометражек и 15 полнометражных неигровых картин.
Напомним, что прием заявок на участие в конкурсной программе продлится до 17 апреля 2025 года. Заявку можно подать, заполнив форму на официальном сайте фестиваля www.likintfest.ru. Решение о включении фильма в конкурсную программу принимает отборочная комиссия, которая заканчивает работу 30 апреля 2025 года.
К участию в фестивале принимаются игровые и анимационные фильмы-экранизации и картины, созданные по мотивам литературных и драматических произведений, а также игровые сериалы-экранизации, неигровые и художественно-публицистические фильмы, созданные о жизни и творчестве писателей, поэтов, кинорежиссеров. Фестиваль принимает к участию игровые, документальные, анимационные короткометражные фильмы, созданные в течение 2024-2025 годов (по согласованию с Организационным комитетом фестиваля в конкурсную программу могут быть приняты картины, созданные ранее).
Традиционно в программу фестиваля войдут показы конкурсных работ, ретроспективные и специальные показы, творческие встречи, литературные вечера, тематические концерты и другие мероприятия.
Фестиваль пройдет при поддержке Администрации Гатчинского муниципального округа и Правительства Ленинградской области.
Президент фестиваля – Владимир Александрович Грамматиков — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург и преподаватель. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Лауреат Премии президента Российской Федерации.
Директор фестиваля – режиссёр, продюсер Михаил Славский.
Программный директор фестиваля – главный редактор портала «Работники ТВ» Сергей Симаков.
Призы кинофестиваля в 2025 году:
- Приз за лучший фильм Фестиваля – Гран-при «Гранатовый браслет»*
- Приз за лучший полнометражный неигровой фильм.
- Приз за лучший полнометражный игровой фильм-экранизацию.
- Приз за лучший полнометражный игровой детско-юношеский фильм-экранизацию.
- Приз за лучший полнометражный игровой анимационный фильм-экранизацию.
- Приз за лучший короткометражный неигровой фильм.
- Приз за лучший короткометражный игровой художественный фильм-экранизацию.
- Приз за лучший короткометражный анимационный фильм
- Приз за лучший игровой сериал-экранизацию.
- Приз за лучший сценарий-адаптацию для кино.
- Приз за лучший сценарий-адаптацию для сериала.
- Приз за лучшую мужскую роль.
- Приз за лучшую женскую роль.
- Приз имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму.
- Приз имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу.
- Приз зрительских симпатий.
Помимо основных номинаций в этом году будут вручены:
- Приз читательского жюри
- Приз попечительского совета
- Специальные призы от партнеров
Вход на все мероприятия Фестиваля, кроме Церемоний Открытия и Закрытия Фестиваля традиционно остается свободным, но по предварительной регистрации.
Более подробная информация о регистрации, мероприятиях, программе, участниках и членах жюри будет размещаться на официальном сайте и страницах социальных сетей Фестиваля по мере появления. Подписывайтесь на каналы МКФ «Литература и кино»: ВК - vk.com/lik_fest; ТГ - t.me/likintfest