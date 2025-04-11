По поручению Президента Ленобласть создает музейный комплекс у мемориала в Зайцево

«Ленобласть остается регионом, в котором строятся современнейшие мемориальные комплексы, посвященные нашей памяти, нашей истории, героизму наших соотечественников. Один из таких комплексов открыт 27 января 2024 года в деревне Зайцево Гатчинского района с участием президентов России и Белоруссии и посвящен памяти жертв фашистского геноцида мирных граждан Советского Союза. По поручению Президента России Владимира Путина приступаем к созданию на территории мемориального комплекса Музейного информационно-выставочного комплекса, в котором будет реализовываться и проект «Без срока давности», — отметил глава региона.

Для расширения возможностей культурного досуга ленинградцев там, где они живут, губернатор во время отчета поручил обеспечить ежегодную реновацию 5 домов культуры и не менее 3 библиотек. На восстановление памятников истории и культуры не менее 1 млрд рублей будет направляться из областного бюджета начиная с 2026 года.