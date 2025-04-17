Полиция задержала «карманниц», воровавших «айфоны»

Сотрудники Управления уголовного розыска пресекли деятельность группы «карманниц» - кочевниц, занимавшихся кражами «айфонов» на территории нескольких регионов Российской Федерации.

Только в Петербурге ими было совершено не менее 20 краж. Большинство участниц группы – жители города Новошахтинск Ростовской области, однако есть в группе и 16-летняя барышня из Гатчины Ленинградской области.

По оперативной информации, «работа» составленной по этническому принципу группы карманниц в городе на Неве получала негласную поддержку местных представителей этого этнического сообщества. Соответственно, после выявления преступлений, совершенных представителями данной группы, полиция Петербурга провела профилактический рейд в местах их компактного проживания.

Около 200 сотрудников различных подразделений полицейского Главка проверили более 20 мест проживания представителей кочевого народа в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском районах Ленобласти, а также Пушкинском и Красносельском районах Санкт-Петербурга.

В отделы полиции для разбирательства были доставлены несколько десятков задержанных. Всех их проверили по служебных базам данных, сняли отпечатки пальцев.

Отдельным гражданам были вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет.

Весомый результат принес обыск в частном доме в поселке Александровская Пушкинского района. Полицейские при помощи служебных собак обнаружили и изъяли запрещенные вещества: спайсы и марихуану общим весом около 100 граммов. В отношении 62-летнего хозяина дома возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. Подозреваемый заключен под стражу.

Такие полицейские рейды позволяют существенно снизить криминальную активность в ряде районов города и Ленинградской области.

Пресс-служба ГА МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области