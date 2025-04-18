Мини-акция «Редкая фракция» в Гатчине
В субботу, 19 апреля, с 11.00 до 13.00 в Гатчине на Театральной площади пройдет мини-акция по приемке объемного сырья.
Будут принимать:
- Пэт (1) и пнд (2) бутылки: от воды, лимонада, молока, от растительного масла. Прозрачные и белые. Бутылки от шампуней и гелей для стирки и т.д.
- Металл: консервные банки, банки от напитков, другие металлические изделия, в том числе посуда и сковородки с тефлоновым покрытием.
- Макулатуру: газеты, журналы, коробки, упаковка от конфет, чая и каш.
- Твердый пластик с маркировкой ПП (5): ведерки от солений, стаканы от сметаны, ведра, тазы и другие изделия маркировкой 5.
- Мягкий полиэтилен (2 и 4): фасовочные пакеты, пакеты-майки и другие пакеты с этими маркировками. Чистые, без этикеток.
- Тетрапак.
- Техника: неисправная техника, мониторы, телефоны, провода, и т.д
- Хорошие лотки на десяток яиц (на повторное использование).
Также на этой акции можно будет сдать покрышки — привозите свои или те, что лежат на обочине.
На акции пройдет мини-круговорот вещей в народе. Можно принести:
- детские игры и игрушки
- украшения женские и детские
- материалы для рукоделия и творчества
- канцелярию
- спортинвентарь
- предметы интерьера: статуэтки, рамки для фото, подсвечники, шкатулки и т.д.
- галстуки любые