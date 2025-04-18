Мини-акция «Редкая фракция» в Гатчине

Будут принимать:

- Пэт (1) и пнд (2) бутылки: от воды, лимонада, молока, от растительного масла. Прозрачные и белые. Бутылки от шампуней и гелей для стирки и т.д.

- Металл: консервные банки, банки от напитков, другие металлические изделия, в том числе посуда и сковородки с тефлоновым покрытием.

- Макулатуру: газеты, журналы, коробки, упаковка от конфет, чая и каш.

- Твердый пластик с маркировкой ПП (5): ведерки от солений, стаканы от сметаны, ведра, тазы и другие изделия маркировкой 5.

- Мягкий полиэтилен (2 и 4): фасовочные пакеты, пакеты-майки и другие пакеты с этими маркировками. Чистые, без этикеток.

- Тетрапак.

- Техника: неисправная техника, мониторы, телефоны, провода, и т.д

- Хорошие лотки на десяток яиц (на повторное использование).

Также на этой акции можно будет сдать покрышки — привозите свои или те, что лежат на обочине.

На акции пройдет мини-круговорот вещей в народе. Можно принести:

- детские игры и игрушки

- украшения женские и детские

- материалы для рукоделия и творчества

- канцелярию

- спортинвентарь

- предметы интерьера: статуэтки, рамки для фото, подсвечники, шкатулки и т.д.

- галстуки любые