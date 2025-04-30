Военные страницы семьи Ренни-Чуриновых

Во время Великой Отечественной войны дед Игоря Алексеевича – Василий Алексеевич Чуринов – служил личным поваром у контр-адмирала И.Д. Папанина и маршала Советского Союза К.А. Мерецкова. Отец Игоря Алексеевича – Алексей Васильевич Чуринов – был военным медиком на Дальневосточном фронте. Оба награждены высокими боевыми наградами.

Мы не раз писали о Людмиле Васильевне Чуриновой (Трусовой) и членах ее семьи в нашей газете. Она родом из города Юрюзань Челябинской области. Ее супруг – Игорь Алексеевич Чуринов – гатчинец в шестом поколении, потомок старинного рода Ренни-Чуриновых. Окончив Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, супруги Чуриновы долгие годы работали врачами-эпидемиологами, занимаясь особо опасными инфекциями (чума, холера, сибирская язва, натуральная оспа). После выхода на пенсию семья Чуриновых обосновалась на родине Игоря Алексеевича, в Гатчине (в 1995 году). Медицинская династия Чуриновых продолжилась в их детях: врачами стали обе дочери, один зять и одна из внучек.

После ухода мужа из жизни в 2010 году Людмила Васильевна начала заниматься изучением истории рода Ренни-Чуриновых, связанного с Гатчиной несколькими поколениями. В частности, она опирается на подробные задокументированные воспоминания Игоря Чуринова о представителях этого рода.

История большой семьи Ренни-Чуриновых – пример того, как судьбы самых разных людей сплетаются между собой, становясь неотъемлемой частью огромной страны. В уникальных записях, оставленных Игорем Чуриновым, отражены как краеведческие, так и военные страницы истории России. Особое место в них занимают воспоминания о военной судьбе его деда – Василия Алексеевича Чуринова – и его отца – Алексея Васильевича Чуринова.

Ренни-Чуриновы: память рода

История династии Ренни уходит далеко вглубь веков: представители этого рода служили России на протяжении почти четырех столетий.

Первые Ренни были выходцами из Шотландии. Портрет Роберта Егоровича Ренни, сподвижника Александра I, висит в галерее 1812 года в Государственном Эрмитаже.

Представители рода в XIX веке жили в Мариенбурге. Дед Игоря Алексеевича Чуринова – Федор Карлович Ренни – в годы царствования Александра III трудился в службе канцелярии императорской охоты. В 1919 году Федор Карлович хотел уйти за границу вместе с войсками Юденича, но заболел тифом, и ему пришлось вернуться в Гатчину. До Великой Отечественной войны он работал бухгалтером в артели инвалидов.

В начале немецкой оккупации семья Ренни ушла пешком в Ленинград и оказалась в блокаде. Федор Карлович Ренни умер в 1941 году. В 1949 году в Гатчину вернулась его младшая дочь, будущая свекровь Людмилы Васильевны Ольга Федоровна Чуринова (Ренни).

Не менее интересна линия Чуриновых (по отцу Игоря Чуринова). Отец Игоря Алексеевича – Алексей Васильевич Чуринов – родом из Ярославской губернии. Мама – Ольга Федоровна, урожденная Ренни, дочь Федора Карловича Ренни и Ольги Алексеевны Жорниковой.

Записи Игоря Чуринова о линии Чуриновых начинаются с «расшифровки» родовой фамилии.

Из воспоминаний И.А. Чуринова:

«Фамилия Чуриновых происходит от слова «чур» или «щур». Это слово связано со славянским обозначением территории рода (родовой земли). Также слово «чур» символизировало память предков («пращур»), служа своего рода оберегом («чур меня»). Не легендарный, а реально известный крестьянин Иван Чуринов — мой пращур. Он родился в конце XVIII века, жил в Ильинском уезде Ярославской губернии, предположительно в деревне Аморково. У него был сын Алексей Иванович Чуринов, мой прадед. В 1850 году Алексей Иванович был взят в солдаты, участвовал в Крымской войне, а после выхода в отставку вернулся домой, в деревню Аморково. Алексей Иванович Чуринов стал довольно зажиточным человеком. До последних дней жил и работал в колхозе. Он прожил 103 года (ум. в 1942 году)».

Василий Чуринов: от «кухонного мужика» до повара летной части

У Алексея Ивановича Чуринова было три сына – Иван, Василий и Гавриил. Дед Игоря Алексеевича по отцу – Василий Алексеевич Чуринов – родился в деревне Аморково в 1879 году.

Из воспоминаний И.А. Чуринова:

«В девятнадцатилетнем возрасте Василий Алексеевич был отправлен в Петербург «в ученье», где уже жил его старший брат Иван Алексеевич. Василий Алексеевич устроился в ресторан в должности «кухонного мужика». В процессе работы осваивал профессию повара. Поваром стал к моменту призыва на действительную военную службу в 1900 году. С военной службы вернулся в Петербург, устроился на работу в ресторан. В 1905 году женился на Дарье Павловне Грибковой.

Молодожены сняли квартиру на Мойке, 10. Всего у них родилось одиннадцать детей, но из них выжили четверо – Алексей, Серафима, Мария, Александр. Остальные умерли в младенчестве и похоронены на Смоленском кладбище в Петербурге (самая младшая дочь похоронена в Гатчине в 1928 году). Отец Игоря Алексеевича – Алексей Васильевич – родился в 1908 году.

В начале Первой мировой

войны Василий Алексеевич Чуринов был мобилизован и направлен в один из царскосельских полков. Офицеры этого полка носили латы (видимо, кирасы). В то время в Царском Селе стоял полк тяжелой кавалерии – кирасиры Его императорского величества (так называемые «желтые кирасиры»). К тому времени Василий Чуринов уже имел популярность среди ресторанных поваров Петербурга, поэтому сразу был определен в личные повара командира полка, генерала. В конных атаках не участвовал, но получил медаль.

После февральской революции 1917 года в армии началась самодемобилизация. Василий Чуринов вернулся домой, в Петербург на Мойку, 10 с медным чайником, кавалерийской походной фуражкой и поварешкой «под серебро» (которая до сих пор хранится в семье Чуриновых). Но в условиях революционной разрухи высококлассифицированный мастер не мог найти применение своему мастерству на основе павшей конины. И Василий Алексеевич вместе с семьей уехал на родину, в Ярославскую губернию.

Но он так и не смог вернуться к крестьянской жизни. Когда после введения НЭПа в городах стала оживать сфера обслуживания, он в 1924 году вернулся в Петроград. Там подходящей работы не нашел, и он переехал в Гатчину (тогда Троцк), где вскоре поступил на работу в столовую для летчиков.

Жилье (комнату) Василий Алексеевич снимал на современной улице К. Маркса в доме графини Милютиной. Вскоре к нему приехал его старший сын Алексей. Работу Василий Алексеевич нашел в службе Гатчинского аэродрома, прослужив в этом ведомстве до начала Великой Отечественной войны. Жена Василия Алексеевича – Дарья Павловна – решила переехать к мужу в Гатчину, и он снял квартиру в доме в Большой Загвоздке на улице Детскосельской (не сохранился).

В скором времени летную часть и столовую при ней перевели в Сиверскую, и Василий Чуринов ездил на работу туда. В 1937 году, вероятно не без содействия комдива Соколовского, он получил большую квартиру в Гатчине на улице Чкалова, 13/15 в цокольном этаже (дом до настоящего времени не сохранился)».

Боевой повар

В начале Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Чуринов вместе с летной частью оказался в Карелии, в окрестностях города Беломорска (прежде – село Сорока). В действующую армию его уже не призывали по возрасту, и он служил вольноопределяющимся.

Из воспоминаний И.А. Чуринова:

«Однажды, во время высадки немецкого десанта, он остался один на кухне (кухонные бойцы побежали отбивать противника или просто удрали). Был у Василия Алексеевича не только половник, но и карабин, но стрелять не пришлось. За проявленную стойкость был награжден медалью «За боевые заслуги».

Затем Василия Чуринова перевели на работу к знаменитому И.Д. Папанину – бывшему полярнику, в то время начальнику Главсевморпути и уполномоченному Государственного Комитета обороны по перевозкам на Белом море. Василий Алексеевич вспоминал, что после работы Папанин любил выпить, ел с ним щи из одной миски и был заядлым матерщинником – в общем, был хорошим человеком. За службу в Карелии Василий Алексеевич награжден медалью «За оборону Советского Заполярья».

В 1944 году Василия Чуринова переманил к себе командующий войсками Карельского фронта, Герой Советского Союза

К.А. Мерецков. Весной 1945 года Мерецков занял пост командующего Приморской группы войск в Восточной Маньчжурии и Северной Корее. С 5 августа 1945 года командовал 1-м Дальневосточным фронтом, который наносил главный удар по японским войскам в Маньчжурии в ходе Советско-японской войны.

Из воспоминаний И.А. Чуринова:

«Василий Алексеевич служил у К.А. Мерецкова личным поваром до конца войны с Германией. В апреле 1945 года маршал Мерецков был назначен командующим Приморской группой

войск Дальневосточного фронта. С ним вместе отправился на Дальний восток и Василий Чуринов. Именно здесь, в Приморье, почти чудесным образом встретились отец с сыном – Василий Алексеевич и Алексей Васильевич Чуриновы. Эти встречи организовывал сам маршал Мерецков, и они были действительно удивительны. В то время его пребывание на Дальнем Востоке было строго засекречено, и Мерецков действовал под кодовым именем генерала Максимова.

Алексей Васильевич Чуринов (отец Игоря Чуринова) был военным медиком, выпускником военно-медицинской академии. В 1938 году его направили служить на Дальний Восток. В 1945 году уже в чине подполковника медицинской службы он служил начальником медико-санитарной части 26-го стрелкового корпуса. Штаб корпуса находился в станице Сергеевка, неподалеку от границы с Маньчжурией. Там же располагался военный городок, в котором жила семья Алексея Чуринова. После окончания войны Алексей Чуринов вместе со своей семьей вернулся в Гатчину. Среди его боевых наград – орден Отечественной войны, орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Но вернемся к Василию Алексеевичу Чуринову.

Из воспоминаний И.А. Чуринова:

«Свою последнюю, третью, войну Василий Чуринов закончил в Порт-Артуре – во дворце бывшего наместника царя на Дальнем Востоке, Алексеева, который занимал Мерецков со своим окружением. После окончания войны с Японией Василий Алексеевич попросился в отставку. Мерецков возражал, но напрасно».

В последние годы военной службы Василий Алексеевич Чуринов был награжден орденом Красной звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией».

В 1946 году Василий Алексеевич вернулся в Гатчину, где в довоенной квартире жили его жена Дарья Павловна и дочь Серафима Васильевна с сыновьями Олегом и Борисом. Несмотря на проблемы со здоровьем, Василий Чурринов устроился на работу поваром в гатчинскую городскую больницу. Ушел из жизни 7 декабря 1958 года. Похоронен на Солодухинском кладбище рядом с могилой своей жены Дарьи Павловны.

Так закончил свой жизненный путь ветеран трех войн: Первой мировой, Великой Отечественной и Советско-японской, работник высшей квалификации и добрый человек Василий Алексеевич Чуринов.

…Людмила Васильевна Чуринова продолжает работать с семейными архивами, время от времени делая новые удивительные открытия, связанные с историей рода Ренни-Чуриновых. Она бережно сохраняет память о представителях всех линий своей семьи, передавая ее дальше — своим детям, внукам и правнукам. С портретов на стене в ее квартире на нас смотрят люди, которыми могла бы гордиться любая семья: представители нескольких поколений гатчинской ветви Ренни, личный повар маршала Мерецкова, прошедший три войны Василий Чуринов, его сын, военный медик Алексей Чуринов, брат Людмилы Васильевны, юный герой Великой Отечественной войны Александр Трусов...

Юлия Лысанюк