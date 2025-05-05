10-й медицинский батальон — вместе до Победы

«Сегодня первый маленький юбилей у 10-го отдельного медицинского батальона — ему год. Хочу сказать, что Ленобласть, ленинградцы, фонд "Ленинградский рубеж" как раз на стадии становления батальона помогли самым необходимым оборудованиям. Прежде всего — это специальное оборудование для операционных, ряд инструментов, инвентаря, который был нужен для того, чтобы батальон начал работать.

Мы, ленинградцы, так привыкли: те, над кем мы берём шефство, с нами уже навсегда. По крайней мере, мы точно будем вместе до Победы, может быть даже и после Победы, потому что мы рассчитываем, что 10-й отдельный медицинский батальон будет потом размещён у нас в Ленинградском военном округе. Разговаривал с ребятами в госпитале, конечно же, они говорят, было бы неплохо, чтобы на долечивание отправили именно в Ленинградскую область — поближе к дому, потому что дома и стены помогают. Я всем желаю скорейшего выздоровления. И, конечно же, в канун большого праздника восьмидесятилетия Победы всем хочу пожелать, чтобы в 25-ом году было так же, как в 45-ом», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор Александр Дрозденко провёл встречу с медиками и бойцами из Ленинградской области. Глава региона отметил, что руководство Ленобласти всегда на связи и готова перекрывать все необходимые потребности в сжатые сроки, напомнив, что помощь идёт непрерывно. Так, сегодня учреждению была передана новая партия медикаментов.