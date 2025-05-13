Города меняются для нас

«Больше 65 тысяч жителей уже выбрали, какие проекты должны быть реализованы в их городах. Они могут отметить, что больше всего нужно на благоустраиваемой территории: скамейки, пешеходные дорожки, площадки для животных, виды озеленения — от газонов и цветов до деревьев и кустарников, инфраструктура для отдыха, занятий спортом и игр с детьми. Дизайн-проекты, которые активнее всего поддержат жители, будут реализованы в 2026 году по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Егор Мищеряков.

Голосование продлится до 12 июня. В поддержке жителей сегодня нуждаются площадь «Сердце города» в Буграх, парк «Пруды» в Каменногорске, «Охтинская долина» в Новом Девяткино, «Утиный парк» в Ивангороде и территория возле аллеи императора Павла I в Гатчине.