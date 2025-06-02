Полицейскими Гатчинского района задержан налетчик на магазин

Прибывшими на место полицейскими установлено, что один из покупателей пытался вынести товар из магазина, не оплатив его. Когда сотрудники магазина решили его остановить, он достал нож и начал нападать на них, после чего с места происшествия скрылся.

Спустя всего несколько часов у дома 5 по улице Карла Маркса в городе Гатчина нарядом патрульно-постовой службы полиции по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 47-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой). Злоумышленник задержан на основании ст.91. УПК РФ.

По информации ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области