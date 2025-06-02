Полицейскими Гатчинского района задержан налетчик на магазин
Днем 1 июня в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о грабеже в магазине, расположенном в доме 52 по проспекту 25 Октября в городе Гатчина.
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Прибывшими на место полицейскими установлено, что один из покупателей пытался вынести товар из магазина, не оплатив его. Когда сотрудники магазина решили его остановить, он достал нож и начал нападать на них, после чего с места происшествия скрылся.
Спустя всего несколько часов у дома 5 по улице Карла Маркса в городе Гатчина нарядом патрульно-постовой службы полиции по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 47-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой). Злоумышленник задержан на основании ст.91. УПК РФ.
По информации ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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