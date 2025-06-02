Прямая телефонная линия губернатора Ленинградской области

В течение часа с 16.00 до 17.00 Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей, заданные по телефону: 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный) и +7(81361)315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи).

По видеоконференцсвязи к трансляции будут подключены главы администраций муниципальных образований области.